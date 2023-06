Ferris Bühler Communications

blue Cinema eröffnet Lasertag in Muri bei Bern

Am Samstag, 1. Juli 2023, eröffnet blue Cinema im Cinedome in Muri bei Bern das erste Lasertag-Erlebnis in der Schweiz.

Spannende Missionen und klassische Schlachten werden in der «Laser Mission City» kombiniert und erlaubt allen Abenteuerlustigen und Familien, in eine Welt voller Adrenalin und Strategie einzutauchen. Das strategische Gameplay in Verbindung mit modernster Lasertag-Technologie garantiert ein unvergessliches Erlebnis für alle Actionfans.

