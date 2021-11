Winterhilfe Schweiz / Secours suisse d'hiver / Soccorso svizzero d'inverno

Winterhilfe-BIRNEL hilft: gut für Mensch und Natur. Neuer Onlineshop und neuer Auftritt für das Traditionsprodukt.

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Zürich (ots)

Die Winterhilfe vertreibt seit 1952 den Winterhilfe-BIRNEL, der auch "Honig der Armen" genannt wird. Das Inlandshilfswerk finanziert mit dem Rein-Erlös einen Teil seiner Leistungen zugunsten von Menschen in der Schweiz, die von - oft unsichtbarer - Armut betroffen sind. Nun erhält das Produkt einen neuen Auftritt und ist ab sofort auch in Kleinstmengen online erhältlich.

Damit der Winterhilfe-BIRNEL nicht vergessen wird

Der frühere Zuckerersatz hat das Potential zum Trendprodukt. Denn Winterhilfe-BIRNEL ist reine Natur ohne jegliche Zusätze, wird aus dem Saft von Schweizer Hochstammbaum-Obst in Steinmaur ZH produziert und finanziert soziale Projekte im Inland. Das vegane Produkt hilft also dem Menschen und der Natur und schmeckt erst noch ausgezeichnet. Weiter ist Winterhilfe-BIRNEL in der kalten und warmen Küche einsetzbar und eine regionale Alternative zum Beispiel zu Ahorn- oder Dattelsirup. Um den leider ein wenig in Vergessenheit geratenen Birnendicksaft zu einem neuen Auftritt zu verhelfen, hat ihm die Winterhilfe ein neues Design verpasst und bietet ihn neu im Onlineshop an. Weiter erhältlich ist der Winterhilfe-BIRNEL in Hofläden, bei den Gemeinden und weiteren Verkaufsstellen. Das Angebot reicht vom 60 Gramm-Glas zu Probieren bis zum 12,5 Kilo-Kessel für den grossen Haushalt. Ab einer Bestellmenge von 25 Franken entfallen die Transportkosten.