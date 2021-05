Xinhua Silk Road Information Service

Xinhua Silk Road: Der Kulturkarneval Westward Journey und der China Tourism Day beginnen am Dienstag in der chinesischen Stadt Lianyungang

Peking (ots/PRNewswire)

Am Dienstag fand in der Huaguo Mountain Scenic Area in Lianyungang, der ostchinesischen Provinz Jiangsu, die Eröffnungszeremonie des Kulturkarnevals "Lianyungang Westward Journey 2021" und des Thementages "China Tourism Day" statt.

Die Veranstaltung, die bis Dezember laufen soll, zielt darauf ab, die Klassiker von Westward Journey zu überprüfen, das Markenimage von Westward Journey aufzubauen und das Gefühl der Menschen für kulturelle Aneignung und Glück zu stärken.

Die zahlreichen kulturellen Westward Journey-Errungenschaften der Stadt werden im Rahmen der Veranstaltung in verschiedenen Formen wie in kulturellen Darbietungen, Ausstellungen, Produktverkäufen und realen Erlebnissen präsentiert.

China ist seit langem bestrebt, die Geschichte und die Förderung der detailreichen Elemente in der traditionellen chinesischen Kultur zu untermauern.

Es wurde bekannt gegeben, dass die Veranstaltung insgesamt 10.000 kulturelle und kreative Produkte der Westward Journey, immaterielle kulturelle Kreationen sowie preisgekrönte und Westward Journey-Werke präsentieren wird.

Der Karneval ist eine der wichtigen Aktivitäten der 2. China Lianyungang E-Commerce-Entwicklungskonferenz und des 518 Online-Shopping-Festivals, die beide am Dienstag begonnen haben.

In den letzten Jahren hat die E-Commerce-Branche in Lianyungang, die im vergangenen Jahr einen Online-Einzelhandelsumsatz von über 55 Milliarden Yuan erzielt hat, an Fahrt gewonnen. Derzeit beschäftigt die Stadt insgesamt 800.000 Mitarbeiter im E-Commerce.

Erwähnenswert ist auch, dass Lianyungang den dritten Platz auf der Taobao-Liste der zehn besten Live-Streaming-E-Commerce-Städte in China belegt, die 2020 von Alibabas E-Commerce-Plattform Taobao veröffentlicht wurde.

