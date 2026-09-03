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Le festival de musique classique de Montreux veut-il blanchir l'Azerbaïdjan ?

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Montreux (ots)

Le Septembre Musical Montreux-Vevey, festival de musique classique, aura lieu du 9 au 18 septembre 2026. À cette occasion l'Azerbaïdjan est mis à l'honneur. Dans la programmation du festival, cet État gouverné de manière autoritaire est décrit comme " le berceau d'une culture fascinante vieille de plus de cinq mille ans ". Cette présentation suscite l'étonnement des ONG et de nombreux acteurs du monde culturel. Cette approche impartiale est-elle justifiée, compte tenu du nettoyage ethnique et de la destruction culturelle perpétrés par l'Azerbaïdjan dans la région du Haut-Karabakh ?

Le Conseil des Associations Arméniennes et Arménophiles de Suisse (CAAS), l'Association Suisse-Arménie (GSA) et l'organisation de défense des droits de l'homme Christian Solidarity International (CSI) s'étonnent qu'un événement culturel suisse présente l'Azerbaïdjan sous un jour unilatéralement positif. En septembre 2023, le régime azerbaidjanais a contraint plus de 120 000 Arméniens du Haut-Karabakh à fuir leur patrie. Depuis lors, des responsables arméniens de cette région demeurent détenus en Azerbaïdjan et sont soumis à des procès-farce, tandis que le patrimoine culturel arménien du Haut-Karabakh est anéanti.

Le gouvernement azerbaïdjanais justifie cette destruction en affirmant que le peuple arménien habitant dans cette région depuis des millénaires ne serait que le résultat d'immigrations récentes ; dans ses communiqués officiels, il qualifie sans autre forme de procès l'ensemble de la République d'Arménie d'" Azerbaïdjan occidental ".

La culture est un espace de dialogue, pas d'effacement. Un festival international de musique peut contribuer au rapprochement entre les peuples. Le Septembre Musical Montreux-Vevey ne devrait toutefois pas, même involontairement, devenir une vitrine permettant à un État de redorer son image sans que les voix de ceux qui ont souffert des conséquences de son oppression ne soient entendues.

Les ONG signataires invitent donc les organisateurs et les sponsors du Septembre Musical Montreux-Vevey à prendre conscience de leur responsabilité culturelle et éthique. La mention édulcorante selon laquelle l'Azerbaïdjan serait " le berceau de cinq mille ans de culture " doit être supprimée. Il faut empêcher que cet événement culturel aide un régime autoritaire à déformer l'histoire et à embellir son image publique.

Le dialogue entre les peuples est indispensable. Mais il n'y a pas d'authenticité sans vérité historique, respect des droits de l'homme et mémoire des victimes.

Conseil des Associations Arméniennes et Arménophiles de Suisse (CAAS)

Association Suisse-Arménie (GSA)

Christian Solidarity International (CSI)

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Invitation à la conférence de presse

Les organisations susmentionnées tiendront une conférence de presse à ce sujet le mardi 8 septembre 2026 à 11 heures, à l'hôtel Royal Plaza de Montreux.

Les représentants de la presse sont cordialement invités à y assister.