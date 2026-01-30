Schweizerische Herzstiftung / Fondation Suisse de Cardiologie / Fondazione Svizzera di Cardiologia

Albrecht von Haller Young Investigator Award 2025: le lauréat entend améliorer la prévention de l'infarctus

L'Albrecht von Haller Young Investigator Award 2025 de la Fondation Suisse de Cardiologie est décerné à Florian A. Wenzl de l'Université de Zurich. À l'aide de vastes banques de données sur l'infarctus du myocarde, il veut élaborer un modèle de risque qui tienne compte des facteurs de risque classiques, mais aussi de nouveaux. Le but est de perfectionner et personnaliser la prévention. Par cette distinction, la Fondation Suisse de Cardiologie encourage les jeunes talents de la recherche en Suisse.

Malgré les efforts déployés pour contrôler les risques après un accident aigu, par exemple par un traitement hypolipémiant préventif, l'infarctus du myocarde reste dans le monde entier l'une des principales causes de décès précoce. Cela indique clairement que les approches préventives actuelles utilisées après un infarctus atteignent leurs limites, a commenté le docteur Florian A. Wenzl, lauréat de l'Albrecht von Haller Young Investigator Award 2025, à l'occasion de la cérémonie de remise du prix hier à l'Institut d'histoire de la médecine à Berne. Depuis quelques années, on comprend de mieux en mieux l'athérosclérose, phénomène à la base de l'infarctus du myocarde. Il s'agit d'une maladie multifactorielle, causée entre autres par des processus inflammatoires, le manque d'activité physique et des facteurs environnementaux. La prévention secondaire, c'est-à-dire la prévention d'un deuxième infarctus, devrait donc tenir compte non seulement des facteurs de risque cardio-vasculaires classiques, mais aussi d'autres, a expliqué le lauréat.

Données de plus d'un million de patient-e-s

Florian Wenzl veut parvenir à une évaluation plus précise du risque pour ouvrir la voie à des stratégies de traitement plus ciblées. Pour cela, en plus des risques cardio-vasculaires classiques, il veut aussi tenir compte de maladies concomitantes telles que rhumatismes, cancer ou maladies du foie, ainsi que de la santé mentale. À l'aide des données de plus d'un million de victimes d'infarctus du myocarde de Suisse, de Suède et du Royaume-Uni, il veut élaborer et contrôler un modèle basé sur l'intelligence artificielle. Son étude s'écarte du traitement "taille unique" et mène à un traitement qui tiendra mieux compte du profil de risque personnel de chaque patient-e, explique-t-il. Pour cette étude prometteuse, Florian Wenzl reçoit le prix doté de 25 000 francs. Lors de la cérémonie de remise hier, ce sont aussi trois doctorant-e-s qui ont été distingué-e-s pour leurs thèses: Josefin Kaufmann (Hôpital universitaire de Bâle), Adnan Mujanovic (Hôpital universitaire de Berne) et Lucilla Giammarino (Université de Berne). Les lauréat-e-s reçoivent 2000 francs chacun-e.

Encourager les jeunes chercheurs et chercheuses en Suisse

L'Albrecht von Haller Young Investigator Award est décerné chaque année par la Fondation Suisse de Cardiologie à de jeunes chercheurs/-euses pour des performances scientifiques exceptionnelles dans le domaine de la recherche cardio-vasculaire et tient compte également de projets interdisciplinaires. Il vise à favoriser les progrès universitaires de jeunes chercheurs/-euses ou médecins, afin d'améliorer la prise en charge médicale des patient-e-s dans le domaine cardio-vasculaire en Suisse.

