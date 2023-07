Swisstransplant

Flavia Wasserfallen wird neue Stiftungsratspräsidentin Swisstransplant

Nationalrätin Flavia Wasserfallen übernimmt ab 1. Januar 2024 das Präsidium des Stiftungsrats von Swisstransplant. Die arrivierte Gesundheitspolitikerin tritt die Nachfolge der ehemaligen Ständerätin Marina Carobbio Guscetti an.

Der Stiftungsrat von Swisstransplant hat Ende Juni Flavia Wasserfallen zur neuen Präsidentin ab 1. Januar 2024 gewählt. Flavia Wasserfallen verfügt über langjährige politische Erfahrung und setzt sich für die Verbesserung des Gesundheitssystems ein. Die 44-Jährige gehört der nationalrätlichen Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit an und ist unter anderem Präsidentin des Dachverbands schweizerischer Patientenstellen und des Fachverbands Mütter- und Väterberatung.

Flavia Wasserfallen hat im Mai 2022 als Co-Leiterin des Pro-Komitees das neue eidgenössische Transplantationsgesetz erfolgreich zur Annahme geführt. "Ich werde mich dafür einsetzen, dass die erweiterte Widerspruchslösung möglichst rasch in Kraft tritt. Dank einer Organspende erhalten viele Patientinnen und Patienten die Chance auf ein besseres Leben", so Wasserfallen, "wir haben in der Schweiz immer noch eine sehr tiefe Spenderate im Vergleich mit dem Ausland. Das müssen wir ändern." Die Bernerin tritt in die Fussstapfen von Marina Carobbio Guscetti, die in die Tessiner Regierung gewählt wurde. Wasserfallen ist verheiratet und lebt mit ihrer Familie in Bern. Bis zum Amtsantritt von Flavia Wasserfallen führen die beiden Vizepräsidenten die Stiftung.

