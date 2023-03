Veeva Systems

Mehr als 100 Biopharmazieunternehmen steigern ihr Engagement mit Veeva CRM Events Management

Barcelona, Spanien, 28. März 2023 (ots/PRNewswire)

Integrierte Plattform fördert konforme Interaktionen über virtuelle, persönliche und hybride globale Veranstaltungen hinweg

Veeva Systems (NYSE: VEEV) gab heute bekannt, dass mehr als 100 Life Sciences-Unternehmen Veeva CRM Events Management zur Planung und Durchführung von persönlichen, virtuellen und hybriden Veranstaltungen weltweit nutzen. Mit der Unterstützung von bisher mehr als einer Million medizinischer und kommerzieller Veranstaltungen hilft Events Management Teams dabei, die Ausbildung von Healthcare Professionals (HCP) und Key Opinion Leaders (KOL) sowie die direkte Kommunikation über verschiedene Kanäle hinweg effektiver zu gestalten.

Wie GSK, Jazz Pharmaceuticals und Kyowa Kirin International maßgeschneiderte, adaptive Events voranbringen:

„Unsere globale Veranstaltungsstrategie zielt darauf ab, HCPs und führende Wissenschaftler dort zu treffen, wo sie sind, was einen flexiblen virtuellen und persönlichen Ansatz erfordert", sagte Dave Yates, Global Product Director bei GSK. „Veeva CRM Events Management bietet einen umfassenden Überblick darüber, wie Experten agieren, und hilft uns, uns an die Lernpräferenzen anzupassen, um relevante Omnichannel-Erlebnisse zu liefern, die zu besseren Patientenergebnissen beitragen."

„Da unser Unternehmen und unser Portfolio in den letzten Jahren schnell gewachsen sind, mussten wir dazu übergehen, eine einzige Anwendung und ein einziges Support-Team für die Planung und Durchführung von Förderprogrammen einzusetzen", sagte Stephanie Fitch, Senior Director of Marketing and Field Operations bei Jazz Pharmaceuticals. „Veeva CRM Events Management bietet uns ein konformes, benutzerfreundliches System, das es unseren Teams im Außendienst ermöglicht, sich auf die Unterstützung ihrer Kunden zu konzentrieren, anstatt auf die Programmlogistik."

„Die Veranstaltungsplanung umfasst inzwischen eine Vielzahl von Formaten, die sich an die neuen Möglichkeiten der Kundeninteraktion anpassen", sagte Peter Kimble, CRM Director bei Kyowa Kirin International. „Da wir uns an flexible Veranstaltungsformen angepasst haben, verlassen wir uns auf Veeva CRM Events Management, um die Compliance zu gewährleisten und einen vollständigen Überblick vom Anfang bis zum Ende zu erhalten, wodurch relevantere und durchdachtere Erfahrungen geschaffen werden."

Events Management ist vollständig in die Veeva CRM Suite integriert, um eine 360-Grad-Sicht von Kunden und digitalen Touchpoints zu ermöglichen. Unternehmen können besser koordinierte und einheitliche kanalübergreifende Engagements anbieten, die an Außendienstinitiativen angepasst sind und die Grenzen zwischen Vertrieb, Medizin und Marketing aufbrechen. Der Geschäftsregeln-Engine der Lösung erfüllt außerdem verschiedene gesetzliche Richtlinien mit Regelsätzen, die Ereignisdetails in Echtzeit verifizieren. Durch die Integration mit Veeva CRM Approved Email und zusätzlichen digitalen Anmeldefunktionen können Teams die Eventkommunikation und das Teilnehmer-Reporting nahtlos nachverfolgen, um die Compliance sicherzustellen.

„Vertriebs-, Medizin- und Marketingteams haben sich schnell auf unterschiedliche Veranstaltungsformate und sich ändernde Bedürfnisse von HCPs und KOLs eingestellt", sagte Andy Fuchs, Vice President of Commercial Strategy bei Veeva. „Da Veranstaltungen ein entscheidender Bestandteil eines ganzheitlichen Engagements sind, mit dem stärkere HCP-Beziehungen aufgebaut werden, gehen Unternehmen neue Wege, um sie mit Veeva CRM Events Management noch bedeutsamer zu gestalten."

Weitere Informationen

Weitere Informationen zu Veeva CRM Events Management finden Sie unter: veeva.com/eu/crm/events-management Kontaktieren Sie Veeva auf LinkedIn: linkedin.com/company/veeva-systems

Informationen zu Veeva Systems

Veeva ist der weltweit führende Anbieter von Cloud-Software für die Life Sciences-Branche. Veeva hat sich der Innovation, der Produktqualität und dem Erfolg seiner Kunden verschrieben und arbeitet mit mehr als 1.000 Kunden zusammen - von den größten Pharmaunternehmen der Welt bis hin zu aufstrebenden Biotech-Unternehmen. Als Public Benefit Corporation strebt Veeva danach, die Interessen aller Beteiligten, einschließlich der Kunden, Mitarbeiter, Aktionäre und der Branchen, für die das Unternehmen tätig ist, miteinander zu vereinbaren. Weitere Informationen finden Sie unter veeva.com/eu.

Zukunftsgerichtete Aussagen von Veeva

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen über die Produkte und Dienstleistungen von Veeva und die erwarteten Ergebnisse oder Vorteile aus der Nutzung unserer Produkte und Dienstleistungen. Diese Aussagen beruhen auf unseren derzeitigen Erwartungen. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in dieser Pressemitteilung gemachten Angaben abweichen, und wir sind nicht verpflichtet, solche Aussagen zu aktualisieren. Es gibt zahlreiche Risiken, die sich negativ auf unsere Ergebnisse auswirken können, einschließlich der Risiken und Unwägbarkeiten, die in unserem Formular 10-Q für den Zeitraum bis zum 31. Oktober 2022 offengelegt werden, das Sie hier finden (eine Zusammenfassung der Risiken, die sich auf unser Geschäft auswirken können, finden Sie auf den Seiten 39 und 40), sowie in unseren späteren SEC-Berichten, die Sie unter sec.gov einsehen können.