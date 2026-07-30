Angestellte Schweiz

Changement à la direction d'Angestellte Schweiz

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Olten (ots)

Pierre Derivaz devient, dès le 1 août 2026, le nouveau directeur d'Angestellte Schweiz. Stefan Studer partira comme prévu à la retraite fin octobre 2026.

Après 18 ans à la tête d'Angestellte Schweiz (Employés Suisse), Stefan Studer part en retraite cet automne. Son successeur a été trouvé en la personne de Pierre Derivaz. L'avocat de 37 ans, originaire du Valais, apporte une expertise solide après neuf ans d'activité au sein de l'organisation.

Entre continuité et renouveau

Pierre Derivaz possède une vaste expérience dans le domaine du partenariat social. Il a étudié le droit et les relations internationales à Genève, Vienne et Bâle, et a obtenu son brevet d'avocat dans le canton de Berne. Il connaît l'association bien au-delà du conseil juridique, échangeant régulièrement avec le monde économique. Il s'est toujours positionné sur des sujets tels que l'intelligence artificielle, le développement durable en entreprise ou la santé mentale, en faisant entendre la voix des salarié·es.

Alexander Bélaz, président d'Angestellte Schweiz, lui adresse ses félicitations : "Nous avons reçu un très grand nombre de candidatures. Pierre Derivaz s'est démarqué par ses compétences et sa vision stratégique. Il connaît notre association et possède le recul nécessaire pour relever les défis de demain tels que l'IA, les tensions géopolitiques et la poursuite de notre rôle en tant que partenaire social fiable."

Dans un monde du travail bouleversé par l'intelligence artificielle, les conflits commerciaux et la crise climatique, les salarié·es recherchent davantage d'orientation, de soutien et de protection. Les inquiétudes concernant le pouvoir d'achat et la prévoyance grandissent également. Pierre Derivaz y voit là un mandat clair pour une organisation tournée vers l'avenir.

Il formule son ambition ainsi : "Je suis ravi de prendre mes fonctions le 1 août. En période de changement, les personnes actives ont besoin d'une organisation qui les accompagne vers le monde du travail de demain. Cela a toujours été la force d'Angestellte Schweiz et c'est précisément là que je souhaite axer notre développement : proche de nos membres, en anticipant les besoins et en proposant des services qui apportent une aide concrète."

18 ans d'engagement : remerciements à Stefan Studer

Le comité directeur remercie chaleureusement Stefan Studer pour ses 18 ans au poste de directeur. Il a transformé une association d'employé·es traditionnelle en centre de compétences moderne, agile et digne de confiance, en intégrant dès le début l'IA, les modèles de travail flexibles et la durabilité dans la stratégie, les services, les processus et la culture de l'organisation.

"Une association professionnelle ne se construit pas toute seule - il faut des personnes avec une vision, du courage et de la persévérance. Stefan Studer a incarné ces qualités pendant de nombreuses années. Grâce à son engagement et à sa fine compréhension des défis du monde du travail, il a durablement façonné Angestellte Schweiz et l'a orienté vers l'avenir. Je le remercie sincèrement et lui souhaite le meilleur pour cette nouvelle étape de vie," déclare Alexander Bélaz.

À propos d'Angestellte Schweiz (Employés Suisse)

L'association défend les intérêts des personnes actives dans la sphère politique et dans les entreprises. Depuis plus de 100 ans, elle est la voix des salarié·es de la classe moyenne. Elle s'engage pour de bonnes conditions de travail, des salaires équitables et la sécurité de l'emploi. Elle travaille dans un esprit de partenariat social, de manière constructive et fiable, en faveur de la société et de l'économie. Elle propose à ses membres une offre complète et adaptée à leurs besoins personnels : formations continues, conseils, services et informations pour l'épanouissement de chacun.

Plus d'infos sur : employes.ch