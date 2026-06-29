IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich

Communauté d'intérêt pour la formation dans le domaine financier (IAF)

Changements au sein du comité

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Zurich (ots)

Ozan Kaya a été élu président du comité de la Communauté d'intérêt pour la formation dans le domaine financier (IAF) lors de l'assemblée générale de l'IAF. Membre de longue date du comité, Ozan Kaya lui fait bénéficier de son expertise dans les domaines de la formation, de l'organisation d'examens et de la certification en sa qualité de recteur de la HKV Aarau.

Marco Baur, qui siégeait au comité de l'IAF depuis 2007 et assurait sa présidence depuis 2009, a décidé de ne plus se présenter, préférant passer le flambeau à la tête de cette organisation d'examens et de certification à succès. Juriste et médiateur, il continuera cependant de mettre ses connaissances et son expérience au service de l'IAF en qualité de Legal Counsel des commissions d'assurance qualité (CAQ).

Reto Spring ayant démissionné de son poste de président de l'Association suisse des conseillers financiers (FPVS) en mars 2026, il a également démissionné de sa fonction de représentant de la FPVS au sein du comité de l'IAF à compter de l'assemblée générale 2026.

Cette année, l'assemblée générale de l'IAF a par ailleurs élu trois nouveaux membres du comité: Yücel Muslu (Raiffeisen) succède à Reto Spring au titre de nouveau président de la FPVS. Il est rejoint par Vanja Babic (Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances) et Marc Parmentier (AXA Suisse).

Tous les membres existants du comité ont été confirmés dans leurs fonctions au sein de cet organe qui réunit dix personnes. Il se compose actuellement de Ozan Kaya, Président (HKV Aarau), Roland Gassmann, responsable Finances (Connect & Advice), Michael Kessler, Délégué pour la Suisse romande (Retraites Populaires), ainsi que de Vanja Babic (Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances), Thierry Equey (ACA Association des Courtiers en Assurances), Simon Estermann (UBS), Claudia Munz (Swiss Life, Swiss Life Select), Yücel Muslu (FPVS, Raiffeisen), Marc Parmentier (AXA Suisse) et Tarik Pulver (La Mobilière).

L'IAF adresse ses sincères remerciements à Marco Baur et Reto Spring, membres sortants, pour leur engagement, et leur souhaite tout le meilleur. Elle félicite par ailleurs le nouveau président et les membres du comité, nouveaux ou réélus, et leur souhaite plein succès.

À propos de l'IAF

La Communauté d'intérêt pour la formation dans le domaine financier (IAF) est une organisation de formation supérieure professionnelle reconnue par le Secrétariat d'État à l'éducation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) au sens de la loi fédérale sur la formation professionnelle. Elle est composée d'entreprises et d'associations issues du secteur des services financiers, et en particulier d'associations sectorielles et professionnelles. Les diplômes de l'IAF se distinguent par un ancrage marqué dans la pratique et une applicabilité directe dans le quotidien du conseil à la clientèle. Parmi les formations de l'IAF les plus connues figurent celles de "Conseiller financier / Conseillère financière diplômé(e) IAF", "Conseiller financier / Conseillère financière avec brevet fédéral" et "Expert / Experte en finance de PME avec diplôme fédéral". Depuis sa création en 1996, l'IAF a certifié plus de 13 000 candidates et candidats.

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