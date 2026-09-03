Sanitas Krankenversicherung

BougerBouger si aggiudica il Sanitas Challenge Award Master 2026

Zurigo (ots)

Ieri, presso l'X-TRA di Zurigo, nove finalisti hanno presentato i propri progetti alla giuria del Sanitas Challenge Award. BougerBouger di Zurigo ha conquistato il titolo di Master grazie al suo impegno a favore dello sport giovanile di massa e porta quindi a casa anche il premio d'incentivazione di 25 000 franchi.

Grazie alla sua eccellente iniziativa nell'ambito dello sport giovanile di massa, BougerBouger ha prevalso su più di 400 progetti presentati, aggiudicandosi il prestigioso Sanitas Challenge Award Master 2026. Per BougerBouger il titolo significa non solo un importante riconoscimento, ma anche un premio in denaro di 25 000 franchi.

Prima di assegnare il titolo di Master, la giuria ha inoltre decretato i podi delle tre sottocategorie del Sanitas Challenge Award. "Grazie mille" pone l'impegno di volontariato al centro dell'attenzione. I vincitori sono: Fully Bike Park (oro), TV Buchs San Gallo (argento) e Club di lotta svizzera di Thun e dintorni (bronzo). Le medaglie per i progetti innovativi nella categoria "Buona idea" sono state assegnate a BougerBouger (oro), Sportbewegung Schweiz (argento) e Trailnet Svizzera nord-occidentale (bronzo). Nella categoria "L'unione fa la forza", l'Eisclub Coira (oro), il Turrita Nuoto (argento) e l'associazione Liberi FCRJ Unified (bronzo) si sono distinti per il loro impegno in materia di inclusione e integrazione.

Il dr. Andreas Schönenberger, CEO di Sanitas e membro della giuria del Sanitas Challenge Award, è rimasto colpito dal progetto vincitore: "Con pochi mezzi e tanta passione, BougerBouger sta avendo un impatto enorme. Gli innovativi video delle sfide di movimento generano milioni di visualizzazioni e gli insegnanti, in qualità di moltiplicatori, li portano nelle classi."

Per i responsabili di BougerBouger c'era un doppio motivo di gioia: Oro nella categoria "Buona idea" e il titolo di Master. "Siamo commossi e orgogliosi. "Grazie al finanziamento possiamo essere ancora più innovativi e investire in materiali e strumenti didattici", afferma con entusiasmo Julia, responsabile dei settori Scienza e Social Media presso BougerBouger.

Trova qui ulteriori informazioni sul Sanitas Challenge Award: sanitas.com/master-2026-it