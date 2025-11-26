Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS

Una nuova base a Berna per TCS Ambulance

Bild-Infos

Download

Vernier/Ostermundigen (ots)

Dopo Bienne, TCS Ambulance Services Mittelland mette in funzione una seconda base nel cantone di Berna. La società controllata, specializzata nei trasporti sanitari, è stata fondata poco più di un anno fa e adesso opera anche dalla città di Berna. Il Gruppo TCS Ambulance è la più grande organizzazione nazionale terrestre nel settore del soccorso d'emergenza e del trasporto sanitario e dispone ora di 23 basi operative in Svizzera.

Nell'autunno 2024, la prima società affiliata creata appositamente per i trasporti sanitari di TCS Ambulance ha iniziato la sua attività nella regione di Bienne-Seeland. Dopo lo sviluppo positivo dell'attività e l'aumento del volume degli interventi, l'azienda procede a un ampliamento: da dicembre opererà da un'ulteriore base nella città di Berna. "La domanda nella città e nell'agglomerato di Berna è elevata", commenta Philippe Klaus, CEO di TCS Ambulance. "La vicinanza geografica ai nostri clienti, come ospedali, cliniche e case di cura, è molto importante." La società affiliata conta 20 collaboratori. A livello nazionale, il Gruppo TCS Ambulance impiega con sette società circa 400 collaboratori.

Prescrizioni del Cantone

La separazione tra i trasporti di soccorso d'emergenza e i trasporti di pazienti meno complessi corrisponde a una direttiva del Cantone di Berna. Per questo motivo, il Centro Ospedaliero Bienne SA e TCS Ambulance hanno avviato una collaborazione e fondato nel 2024 la TCS Ambulance Services Mittelland SA. La nuova società si è occupata principalmente dei trasporti secondari delle categorie S3 e S4 nella regione di Bienne-Seeland. Si parla di trasporto S3 per un trasferimento programmabile di pazienti stabili con un basso rischio di peggioramento; è classificato come trasporto S4 il trasferimento di un paziente stabile senza rischio di peggioramento e senza monitoraggio medico strumentale.

____________________________

Informazioni su TCS Ambulance

TCS Ambulance è la più grande organizzazione nazionale terrestre nel settore del soccorso d'emergenza e del trasporto sanitario. È attiva in nove Cantoni - Argovia, Basilea Campagna, Berna, Lucerna, Zugo, Zurigo, Vaud, Ginevra e Friburgo - e opera ora da 23 basi, con circa 45'000 interventi all'anno. TCS Ambulance impiega 400 collaboratori in tutta la Svizzera.

Il TCS è attivo da oltre 60 anni anche nel settore medico, in particolare attraverso la consulenza medica e i rimpatri sanitari legati al Libretto ETI. Grazie al sostegno del TCS, l'Università di Berna ha istituito nel 2019 una cattedra di medicina di tele-emergenza. Il TCS gestisce il sito indipendente d'informazione medica tcs-mymed.ch.