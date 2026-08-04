Sanitas Krankenversicherung

Protection pour les plus fidèles compagnons: Sanitas lance son assurance animaux

Zurich (ots)

Les animaux de compagnie font aujourd'hui partie intégrante de la famille et jouent un rôle social essentiel. Pourtant, en Suisse, seul un animal de compagnie sur dix environ est assuré. Sanitas comble cette lacune en lançant une nouvelle assurance animaux pour les chiens et les chats, sans distinction de race ni d'âge.

La Suisse compte près de 1,9 million de chats et plus de 550 000 chiens. Ils apportent du mouvement au quotidien, donnent de l'affection et, fidèles compagnons, protègent de la solitude, notamment à un âge avancé. Mais lorsqu'un compagnon à quatre pattes est victime d'un accident ou tombe malade, l'inquiétude est grande. En Suisse, les soins vétérinaires sont d'excellente qualité, mais en cas de coup dur, les frais peuvent vite grimper. C'est là qu'intervient Sanitas. La nouvelle offre prend en charge la majeure partie des frais vétérinaires et encourage la santé animale dans une approche globale: de la prévention à la médecine de pointe, en passant par la médecine complémentaire.

Une offre primée: vainqueur du test du portail de comparaison bonus.ch

Deux gammes de produits claires sont proposées. Elles ont été développées en étroite collaboration avec des vétérinaires: "Smart" offre une protection idéale au quotidien avec une prise en charge des coûts pouvant atteindre 10 000 francs par an. "Premium" convainc par une protection élargie et des prestations exclusives, avec une limite annuelle de prestations plus élevée pouvant atteindre 20 000 francs. Dans les deux modèles, les maladies et les accidents, y compris les maladies génétiques et héréditaires, sont largement couverts. La protection comprend notamment les traitements dentaires, les séjours stationnaires, les médicaments, la physiothérapie ainsi que des moyens auxiliaires comme les prothèses et les orthèses. La qualité élevée de la nouvelle offre est déjà confirmée par une source indépendante: le portail de comparaison bonus.ch a désigné l'assurance animaux de Sanitas vainqueur du test, après l'avoir comparée à six offres disponibles sur le marché suisse.

Couverture complète même en cas d'antécédents

Alors que, sur le marché, les détentrices et détenteurs d'animaux sont souvent confrontés à des réserves de prestations en cas de maladies préexistantes ou de maladies génétiques et héréditaires de leurs animaux, Sanitas joue d'emblée la carte de la transparence. Michel Kull, Responsable assurance animaux, explique le principe: "Lors de la conclusion, nous procédons en ligne à un examen standardisé de l'état de santé en temps réel. Si la décision d'acceptation est positive, l'animal bénéficie de la couverture complète. Sans réserve. Sans compromis. Cela permet d'éviter les mauvaises surprises en cas de coup dur."

Numérique, rapide et ultra-flexible

Le produit s'intègre parfaitement dans l'univers de services numériques de Sanitas: la conclusion se fait facilement en ligne, mais elle est également possible via les canaux de conseil personnels et auprès des partenaires de distribution. Les factures vétérinaires peuvent être transmises par téléchargement de justificatif. Le remboursement des frais intervient généralement dans un délai de sept jours. Et si la situation de vie devait changer, un droit de résiliation mensuel garantit la flexibilité nécessaire.

Un soutien fiable quand il le faut

Avec cette nouvelle offre, Sanitas répond à un besoin croissant et renforce le lien avec sa clientèle actuelle, qui bénéficie d'une couverture étendue auprès d'un seul interlocuteur. "En comblant cette lacune dans la protection des animaux de compagnie, nous offrons une sécurité financière et émotionnelle d'un seul tenant et réaffirmons notre promesse d'être là pour nos clientes et clients quand il le faut", explique Kaspar Trachsel, Chief Marketing Officer de Sanitas.