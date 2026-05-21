Sanitas Krankenversicherung

Résultat positif et nouvelle hausse du nombre d'assuré-es pour Sanitas

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Zurich (ots)

2025 aura été encore une excellente année pour Sanitas, marquée par de bons résultats et une nouvelle augmentation du nombre d'assuré-es, tant dans l'assurance de base que dans les assurances complémentaires.

Grâce à des services innovants, des produits et des primes attractifs, ainsi qu'à l'amélioration constante du service clientèle, quelque 15 000 nouveaux clients (chiffres nets) ont rejoint Sanitas en 2025, qui compte désormais près de 900 000 assuré-es.

Le résultat consolidé pour 2025, qui s'élève à 125,7 millions de francs (contre 98,7 millions de francs l'année précédente), est à mettre sur le compte des assurances complémentaires et d'un excellent résultat financier provenant des placements de capitaux. Grâce au bilan annuel positif, les fonds propres affichent une hausse de plus de 10% pour atteindre 1,31 milliard de francs. Cette situation financière solide permettra à Sanitas de réaliser des investissements considérables pour continuer à développer l'entreprise, notamment dans les produits, les services et l'informatique.

Hausse des coûts des prestations dans l'assurance de base

Les coûts des prestations dans l'assurance de base ont à nouveau augmenté dans toute la Suisse en 2025, ce qui n'est pas le cas des assurances complémentaires. Cela s'est traduit, pour le groupe Sanitas, par une progression de 4,1% (130,1 millions de francs) des prestations versées (y compris les participations aux coûts). En revanche, le volume de primes consolidé du groupe a augmenté de 225,5 millions de francs, soit 6,4%.

Contribution à la maîtrise des coûts

Dans ce contexte, l'attention s'est portée en 2025 sur la hausse continue des coûts de la santé. Outre la tendance à recourir plus rapidement et plus souvent aux soins médicaux, d'autres facteurs contribuent à la hausse des coûts: incitations inopportunes, recrudescence des troubles psychiques dans de nombreux groupes de population, allongement de l'espérance de vie, proportion croissante de personnes atteintes de maladies chroniques, progrès de la médecine et intégration de nouvelles prestations - notamment de traitements coûteux - dans l'assurance de base.

Sanitas a toutefois contribué de manière significative à la maîtrise des coûts en 2025: l'entreprise a en effet contrôlé plus de 11 millions de décomptes, ce qui a permis d'économiser environ 420 millions de francs de coûts de prestations injustifiés. Sanitas a en outre réduit les frais administratifs de l'assurance de base à 4,8%, notamment grâce à des mesures d'automatisation.

De belles réalisations dans le développement numérique

En 2025, Sanitas a fait un grand pas en avant dans le domaine du développement numérique, qui constitue l'un de ses axes stratégiques, et migré pratiquement toutes les applications dans le cloud. Les investissements constants qu'elle réalise dans son architecture informatique portent leurs fruits: Sanitas peut désormais tirer pleinement parti des avantages offerts par l'environnement informatique moderne et offrir à sa clientèle un meilleur service: numérique, accessible à tout moment, en tout lieu et largement basé sur le self-service.

Le succès de la transformation numérique se traduit également par la forte proportion des contrats conclus au moyen du calculateur de primes en ligne. Par ailleurs, plus de 70% des assuré-es utilisent déjà le portail clients numérique et ont ainsi renoncé au papier au nom du développement durable. Sachant que plus de 80% des démarches administratives chez Sanitas peuvent déjà être effectuées en ligne, l'entreprise économise ainsi environ 14 millions de francs en frais de port et en papier.

Tâches stratégiques

En 2025, Sanitas a lancé avec succès la mise en oeuvre de sa stratégie "Sanitas2030". Son ambition est d'offrir à ses clientes et clients un accompagnement personnalisé en matière de santé, que ce soit en ligne ou sur place, et au moment où ils en ont le plus besoin. L'idée est simple: chaque personne vit sa vie à sa manière, et Sanitas est là pour elle, quand elle a besoin de soutien en cas de questions ou de problèmes concernant sa santé. Cette vision se reflète dans le nouvel axe de communication: "Tu vis ta vie. Nous sommes là quand il faut."

C'est dans cet esprit que s'inscrit la nouvelle offre "Surprime individuelle", qui fait de Sanitas la première et à ce jour la seule assurance maladie de Suisse qui permet aux assuré-es ayant des antécédents médicaux de souscrire une assurance complémentaire sans réserve. Le succès rencontré et les nombreux contrats conclus prouvent que Sanitas répond à un besoin essentiel.

Un engagement cohérent en matière de développement durable

Sanitas, qui figure parmi les principaux assureurs maladie de Suisse, s'engage systématiquement en faveur du développement durable. C'est pourquoi l'entreprise publie son troisième rapport de durabilité, afin de communiquer en toute transparence sur son engagement et les progrès effectués sur les questions environnementales, sociétales et de gouvernance (ESG).

Le groupe Sanitas en chiffres(1) (données en milliers de francs, Swiss GAAP RPC 41)

31.12.2024 31.12.2025 Variation Produit des primes 3 515 779 3 741 251 + 6,4% Prestations versées (participations aux coûts incluses) 3 198 427 3 328 515 + 4,1% Résultat (après impôts) 98 724 125 680 + 27,3% Fonds propres (participations comprises) 1 190 198 1 314 377 + 10,4% Assuré-es assurance de base 650 915 655 648(2) + 0,7% Assuré-es assurances complémentaires 667 252 672 488(2) + 0,8% Total des assuré-es 866 971 877 738(2) + 1,2%

(1) Les chiffres clés mentionnés sont des valeurs consolidées. (2) Hors nouveaux clients dont le contrat prend effet au 1er janvier 2026.

Rapport de gestion 2025

Version allemande en ligne: www.sanitas.com/geschaeftsbericht2025

Rapport de durabilité 2025

Version allemande en ligne: https://publuu.com/flip-book/1067536/2457638