Schweizerischer Nationalfonds / Fonds national suisse

Nouvel élan pour l'économie et la société - demande record, mais moyens limités

Bern (ots)

Le Fonds national suisse (FNS) a injecté l'an passé 1,2 milliard de francs dans 2400 nouveaux projets de recherche. La demande accrue et les réductions budgétaires l'obligent à revoir sa politique d'encouragement.

Comment visualiser le fonctionnement du cerveau sans avoir recours à des rayons potentiellement nuisibles ? Des chercheuses et chercheurs encouragés par le FNS développent des molécules colorantes qui permettront d'observer les processus cognitifs grâce à la spectroscopie dans le proche infrarouge. Un autre projet étudie les propriétés physiques et chimiques des particules d'usure des pneus. Et une équipe élabore une base légale en vue de réglementer l'utilisation des moyens de preuve électronique et de concilier activités judiciaires numériques et préservation de la sphère privée.

Cela ne constitue qu'un petit échantillon des quelque 2400 projets de recherche que le FNS a approuvés en 2025 tous domaines scientifiques confondus. " Leurs résultats contribueront de manière significative à soutenir la capacité d'innovation de la Suisse ", se réjouit Torsten Schwede, président du Conseil de la recherche. " Plusieurs milliers de scientifiques de la relève participent par ailleurs à la recherche encouragée et beaucoup d'entre eux fourniront ultérieurement une main-d'oeuvre hautement qualifiée au secteur privé ".

Baisse du taux de succès dans l'encouragement de projets

Tous les projets se sont imposés dans le cadre de procédures compétitives qui répondent aux normes internationales les plus strictes. Sur les 1,2 milliard de francs investis, le FNS a consacré 716 millions à l'Encouragement de projets, qui offre la possibilité à des chercheuses et chercheurs établis de travailler avec leur équipe sur un thème de leur choix. Il s'agit là du principal instrument de soutien à la recherche fondamentale.

Les fonds attribués à l'Encouragement de projets ont donc été plus importants en 2025 qu'en 2024. Toutefois, ces ressources étaient loin d'être suffisantes pour répondre à la demande des chercheuses et des chercheurs. Si bien que le FNS n'a pu accepter que 30 % des requêtes, contre encore 36 % en 2024. De nombreux projets de grande qualité n'ont donc pas pu être financés.

Dans l'intervalle, le FNS s'est vu contraint de limiter à la fois le nombre de requêtes déposées par personne et les moyens demandés par requête. Par ces mesures combinées, il entend stabiliser les taux de réussite et maintenir ainsi la diversité thématique de la recherche de pointe encouragée.

Le FNS ajuste son portefeuille

Au cours des prochaines années, l'écart entre la demande et les moyens disponibles ne fera que se creuser. Dans le cadre du programme d'allégement 2027, le Conseil fédéral a en effet réduit notre budget de 5 %. De 2027 à 2029, le FNS percevra près de 200 millions de francs en moins pour soutenir la recherche. Il a par conséquent décidé en 2025 de réviser sa politique d'encouragement en réduisant et en supprimant temporairement ou définitivement plusieurs de ses instruments.

Au départ, le Conseil fédéral projetait même de réduire de 10 % le budget du FNS. Cette mesure d'économie drastique a néanmoins été rejetée par le Parlement en mars 2026 eu égard à l'importance revêtue par la recherche. Le Conseil fédéral envisage toutefois une réduction supplémentaire d'au minimum 1 % du budget du FNS pour 2027.

6000 projets et 24'000 chercheuses et chercheurs

Les chiffres relevés à la fin de l'année 2025 mettent également en évidence combien la recherche que soutient le FNS est importante. Au total, plus de 6000 projets étaient en cours. Près de 24'000 chercheuses et chercheurs issus de hautes écoles et d'autres institutions y participaient, dont 42 % de femmes et 39 % de scientifiques âgés de moins de 35 ans. La proportion de chercheuses dirigeant un projet s'élevait à 35 %.

Le rapport annuel 2025 du FNS contient de plus amples informations à ce sujet. Les chiffres clés détaillés et les données de tous les projets soutenus sont accessibles sur le portail de données du FNS.

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Aperçus choisis de l'exercice 2025

50 ans de PNR : Depuis 1975, plus de 80 Programmes nationaux de recherche (PNR) lancés et encouragés par le FNS ont contribué à la résolution de défis actuels. Qu'ils concernent l'intelligence artificielle, la résistance aux antimicrobiens, ou le Covid-19, leurs résultats sont aussi pertinents pour la politique que pour la société.

Conseil de la recherche et co-direction : Le nouveau Conseil de la recherche est entré en fonction en avril 2025 sous l'égide de Torsten Schwede. Assurant la co-direction du FNS, Katrin Milzow et Thomas Werder Schläpfer ont conjointement repris les rênes du Secrétariat à Berne.

Collaboration avec l'Ukraine : Une délégation de l'agence d'encouragement de la recherche ukrainienne s'est rendue en mai 2025 au FNS. Les deux organisations avaient déjà lancé une mise au concours commune en 2023. Plus de 80 scientifiques ukrainiens participent à 20 projets de recherche.

Recherche fondamentale : Le FNS consacre la majeure partie de son budget à la recherche fondamentale. Depuis l'automne 2025, il met en exergue son importance essentielle pour la Suisse dans une série d'articles et de vidéos.

Plus de données pour plus de transparence : Le FNS numérise les données sur l'encouragement de la recherche en Suisse depuis 50 ans. Des informations exhaustives sur près de 90'000 projets encouragés sont consultables en ligne par toutes les personnes intéressées. En 2025, la banque de données a été interrogée des centaines de milliers de fois.

Sud global : Fin 2025, le FNS et la DDC ont lancé la deuxième phase du programme SOR4D. Dotée d'une enveloppe de 22 millions de francs, elle s'étend de 2026 à 2031. Scientifiques et acteur·trices du terrain de Suisse et du Sud global sont invités à co-développer des solutions pour le développement durable et le recul de la pauvreté.

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Le texte de ce communiqué de presse et de plus amples informations sont disponibles sur le site Internet du Fonds national suisse.