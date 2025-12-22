PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Sanitas Krankenversicherung

Sanitas élargit son Comité de direction

Zurich (ots)

Le Conseil d'administration a nommé Thomas Belohlavek responsable de la division Sales et membre du Comité de direction de Sanitas. Grâce à sa solide expérience dans le secteur de l'assurance, Thomas Belohlavek jouera un rôle important dans la croissance de la clientèle.

Sanitas élargit son Comité de direction avec Thomas Belohlavek, expert confirmé en assurance et en distribution. Il est fort d'une longue expérience dans le secteur des assurances. Avant de rejoindre Sanitas, Thomas Belohlavek a occupé le poste de Client Distribution Leader chez AXA XL Insurance, après avoir été responsable de la distribution propre de CSS Assurance-maladie.

Thomas Belohlavek a plus de 20 ans d'expérience dans différents domaines de la distribution. Il s'est notamment concentré sur la croissance durable de la productivité de la distribution, la mise en place de processus structurés de conduite et de conseil, ainsi que l'optimisation et le développement du processus de souscription d'assurance grâce à des approches numériques et analogiques innovantes. Il est titulaire d'un master en Insurance Management et a suivi diverses formations en leadership dans des écoles renommées, telles que la HSG à Saint-Gall, l'IMD à Lausanne ou le MIT à Boston.

"Avec Thomas Belohlavek, nous avons recruté un spécialiste et une personnalité dirigeante expérimentée pour Sanitas. Son expertise dans la distribution est une grande plus-value pour notre équipe", se félicite Andreas Schönenberger, CEO de Sanitas.

Thomas Belohlavek prendra la direction de la division Sales au 1er avril 2026, sous réserve de l'approbation des autorités de surveillance.

Contact:

Sanitas, Christian Kuhn, porte-parole, tél. 044 298 62 78, mobile 076 381 27 87, medien@sanitas.com
Vous trouverez un portrait de Thomas Belohlavek ici: https://www.sanitas.com/Belohlavek

