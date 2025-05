Ricola Group AG

Ricola erzielt in herausforderndem Marktumfeld solides Ergebnis

Laufen (ots)

Das Jahr 2024 war für Ricola ein Jahr der Konsolidierung und des Übergangs, darunter der Erwerb eines Produktionswerks in Lenzburg. An der Generalversammlung vom 14. Mai 2025 wurde der Generationenwechsel im Verwaltungsrat abgeschlossen.

Nach zwei sehr erfolgreichen Geschäftsjahren in den Jahren 2022 und 2023, erzielte das Schweizer Familienunternehmen im Jahr 2024 in einem anspruchsvollen Marktumfeld ein leichtes organisches Wachstum. Der US-Markt wuchs auf hohem Niveau leicht und die Marktführerschaft in der Hustenbonbonkategorie konnte erfolgreich verteidigt werden. In den europäischen Märkten war Ricola durchaus erfolgreich, darunter in der Schweiz sowie in Frankreich, Österreich und Spanien. Dagegen blieb Deutschland als umsatzgrösster europäischer Markt etwas unter den gesetzten Wachstumserwartungen, obwohl Ricola auch in Deutschland Marktanteile gewann.

Trotz der generellen Konjunkturabschwächung in Asien, die zu einer Stagnation der asiatischen Süsswarenkategorien führte, wuchs Ricola in vielen asiatischen Märkten wie Südkorea, Taiwan und Thailand zweistellig. Auch in China, dem grössten asiatischen Markt für die Firmengruppe, konnte Ricola im Jahr 2024 leicht wachsen und Marktanteile ausbauen.

Kapazitätsausbau im Heimmarkt und ein Bekenntnis zum Produktionsstandort Schweiz

Ein wichtiges Ereignis für die Ricola Group AG war der Erwerb eines Produktionswerks in Lenzburg im Herbst 2024. Mit dem Kauf des ehemaligen Konfitüren Werks der Hero AG kann Ricola Produktionsengpässe in Laufen überwinden und die wachsende Nachfrage nach ihren Produkten befriedigen. Ab Ende 2026 will Ricola in Lenzburg die Produktion aufnehmen.

Vielfältige neue Marketingaktivitäten

Mit Ricola Fresh Mint wurde eine weitere starke Innovation in ausgewählten europäischen Ländern erfolgreich eingeführt. In der Schweiz hat sich mit Ricola Himbeere Melisse ein weiteres Ricola-Produkt etabliert. Die Einführung wurde durch eine grosse Sampling-Aktivität begleitet und erreichte in Kürze neue Konsumentinnen und Konsumenten. Im Innovationszentrum in Laufen werden fortlaufend neue Produkte entwickelt, das Sortiment kontinuierlich im Hinblick auf Nachhaltigkeit optimiert und an die Kundenbedürfnisse angepasst. In der Schweiz wurde eine vierjährige Partnerschaft mit Swiss Ski gestartet, die dank starker Aktivierung und der hervorragenden Ergebnisse der Schweizer Athletinnen und Athleten erfolgreich anlief und für viel Aufmerksamkeit sorgte.

Führend im Bereich Nachhaltigkeit: Ricola ist B Corp zertifiziert

Verantwortung und Nachhaltigkeit liegen in der Natur von Ricola und gehen auf die Gründung des Unternehmens im Jahr 1930 zurück. Weil das Unternehmen Verantwortung für Mensch und Umwelt übernimmt und höchste Standards einhält, wurde Ricola 2023 als B Corp zertifiziert. Es war das erste global tätige Unternehmen der Süsswarenbranche weltweit, welches diese Auszeichnung erhielt.

Generationenwechsel im Verwaltungsrat

Raphael Richterich wurde an der Generalversammlung vom 14 Mai 2025 zum neuen Verwaltungsratspräsidenten der Ricola Group AG gewählt. Er ist seit 2019 Vizepräsident des Verwaltungsrates und übernimmt die Verantwortung als Präsident von seinem Vater Felix Richterich, der das Unternehmen über Jahrzehnte als CEO und später als VR-Präsident geprägt hat. Eva Richterich wird als neue Vizepräsidentin die Inhaberfamilie zusätzlich im Verwaltungsrat vertreten. Die langjährigen Verwaltungsrats-Mitglieder Diana Strebel und Ruedi Blatter verlassen den Verwaltungsrat. Birgit Conix, Cristina Kenz und Hans Melotte wurden als neue familienexterne Mitglieder in das strategische Gremium gewählt. Sie ergänzen Douglas Günthardt, der bereits seit 2009 Mitglied des Verwaltungsrates ist.Die Ricola Group AG ist den abtretenden Persönlichkeiten zu grossem Dank verpflichtet. Sie haben über viele Jahre richtungsweisende Arbeit geleistet und die Firmengruppe langfristig geprägt.

Ausblick in ein herausforderndes Jahr 2025

Nach einem guten Start ins Jahr 2025 ist Ricola wegen der neuen Zölle der USA mit Herausforderungen konfrontiert. Die neuen US-Zölle treffen Ricola stark. Die Gruppe setzt jedoch alles daran, dieser neuen Herausforderung adäquat und mit den richtigen Massnahmen zu begegnen. Trotz des geopolitischen Marktumfeldes, das mit Handelszöllen, Wechselkursschwankungen und Rezessionsszenarien von grossen Unsicherheiten geprägt ist, wird Ricola ihre Wachstumsstrategie 2030 weiter vorantreiben.

Ricola-Kurzporträt

Ricola steht seit 1930 für Kräuterspezialitäten in natürlicher Schweizer Qualität und ist heute eine der modernsten und innovativsten Bonbonherstellerinnen der Welt. Das Schweizer Familienunternehmen hat seinen Sitz in Laufen bei Basel und ist mit Tochterfirmen in Europa, Asien sowie den USA präsent. Ricola exportiert rund 50 Sorten Kräuterbonbons und Teespezialitäten in 45 Länder. Die Kräuter dafür werden von rund 100 Vertragsbauern kontrolliert und umweltschonend angebaut und gedeihen an sorgfältig ausgewählten Standorten in den Schweizer Bergen. Als Arbeitgeberin für über 600 Mitarbeitende engagiert sich Ricola aktiv für Nachhaltigkeit und übernimmt Verantwortung - wirtschaftlich, sozial und ökologisch. Auf diesem Fundament, tief verwurzelt in den Schweizer Alpen, handelt Ricola originell und weitsichtig. Das Zusammenspiel aus Tradition und Fortschritt sichert den nachhaltigen Erfolg des Familienunternehmens - im Einklang mit der Natur - und prägt seinen einzigartigen Spirit.