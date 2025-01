Ricola Group AG

Die Ricola Schweiz AG vertreibt ab 01.Februar 2025 waterdrop®

Laufen (ots)

Die Ricola Schweiz AG und waterdrop® schliessen eine strategische Partnerschaft im Schweizer Detailhandel. Ab dem 1. Februar 2025 wird Ricola den österreichischen microdrink-Pionier im Schweizer Retail vertreten, mit dem Ziel die Bekanntheit von Marke und Produkten weiter zu stärken.

waterdrop® revolutioniert seit Jahren den Getränkemarkt mit seinen innovativen und nachhaltigen Lösungen und passt damit perfekt zu Ricola. Mit ihrer Mission Menschen zum Konsum von mehr Wasser zu verhelfen und dabei Plastik zu reduzieren, bietet Ricola künftig auch im Namen von waterdrop®, dem Handel noch mehr Lösungen für zeitgemässe Produkte und attraktive Wertschöpfung durch Innovation.

Die Ricola Schweiz AG vertreibt bereits die führenden Marken Fisherman's Friend und Ricola in der Bonbon-Kategorie. Seit der Übernahme der Distributionsverantwortung von Fisherman's Friend im Jahr 2023 konnte die Marke durch gezielte Strategien und starke Marktaktivitäten signifikant gestärkt werden und somit Distribution, aber auch Marktanteile ausbauen. Mit waterdrop® wird Ricola nun auch im Getränkesegment neue Impulse setzen.

"Wir freuen uns, mit der Übernahme des Retail-Geschäftes von waterdrop® dem Wachstum dieses jungen Segmentes weiter Schub zu geben", erklärt Daniela Ruoss, General Managerin der Ricola Schweiz AG. "Wir versprechen uns von der Bündelung von Handelsmarketing, aber auch der Lieferkette, Synergien, von denen Handel und Konsumenten in der Schweiz profitieren werden", so Ruoss weiter.

Das Online-Geschäft wird von waterdrop® weiter direkt betreut. Alle drei Marken werden sich weiterhin strategisch auf unterschiedliche Segmente und Zielgruppen konzentrieren und so ihre Stärken kommerziell bündeln.

Ricola Kurzportrait

Die Ricola Schweiz AG ist ein Tochterunternehmen der Ricola AG - einer der modernsten und innovativsten Bonbonhersteller der Welt. Das Unternehmen exportiert seine Kräuterspezialitäten in 45 Länder und ist bekannt für seine Schweizer Qualität. Das 1930 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Laufen bei Basel und Tochtergesellschaften in Europa, Asien und den USA, produziert heute rund 50 Sorten Kräuterbonbons und Teespezialitäten. Das Familienunternehmen gilt in der Schweiz als Pionierin im Kräuteranbau und legt grossen Wert auf ausgewählte Standorte und kontrolliert umweltschonenden Anbau.

Mit rund 85 Vertragsbauern aus dem Schweizer Berggebiet hat Ricola feste Abnahmeverträge abgeschlossen. Ricola bekennt sich zu einer wirtschaftlich, sozial und ökologisch nachhaltigen Unternehmensführung und ist eine verantwortungsbewusste Arbeitgeberin. Die Verbindung von traditionellen Werten eines Familienunternehmens mit Qualitätsbewusstsein und Innovationsfreude macht den Erfolg der Schweizer Top-Marke aus.

Mit den Marken Ricola und Fishermans's Friend ist die Ricola Schweiz AG deutlicher Marktführer in der Kategorie Bonbons mit einem Marktanteil von knapp 40% im Schweizer Handel.