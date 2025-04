Designwerk Technologies AG

Designwerk launcht neue Generation Schnellladegeräte

Bild-Infos

Download

5 weitere Medieninhalte

Designwerk präsentiert die neueste und kompakteste Version des Mobilen DC-Schnellladegeräts für professionelle Anwendungen

Das «Schweizer Taschenmesser» zum Schnellladen für fünf Ladestandards lädt neu mit bis zu 1000 Volt.

28.04.2025 Winterthur – Die Schweizer Designwerk Technologies AG, ein führender Experte für Elektromobilität, wird auf der bedeutendsten europäischen Messe für Ladeinfrastruktur, der Power2Drive im Mai 2025, die kompakteste Version ihrer mobilen DC-Schnellladegerätefamilie "MDC" vorstellen.

Das MDC 22-920 mit 21 Kilowatt und bis zu 1000 Volt Ausgangsleitung ist massgeschneidert für den professionellen Einsatz bei Autowerkstätten, Autohändlern und in Entwicklungsabteilungen. Fahrzeugentwickler und Ingenieure der grossen Auto- und LKW-Hersteller setzen schon seit Jahren auf die Vorgänger-Modelle. Ihre wichtigsten Anforderungen: Sie müssen mobil, kompakt und flexibel sein.

Die neue, vierte Generation bringt ohne Kabel 39 kg auf die Waage und ermöglicht durch den massgeschneiderten Trolley den flexiblen Einsatz vor Ort. Mit den entsprechenden Kabeln lädt das Gerät in einem Aktionsradius von 13 Metern, ohne die Stromquelle zu wechseln. Oft wird das Gerät als Ergänzung oder als Backup zur Wallbox genutzt. Mit der Boden- oder Wandhalterung lässt sich der MDC auch als fixe Ladeinfrastruktur im E-Fuhrpark einsetzen. Zum Schweizer Taschenmesser wird der Schnelllader durch das einfache Wechseln der Kabel-Steckerkombinationen und damit der Ladestandards.

Flexible Lösung für global fragmentierte Ladeinfrastruktur

Während bei Mobiltelefonen einheitliche Ladestecker längst Standard sind, bleibt die Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge global fragmentiert. In den USA dominiert Teslas NACS, in China GB/T und Europa setzt auf CCS Typ 2. Nissan, Mitsubishi und Kia nutzen in ihren Märkten weiterhin CHAdeMO.

Diese Vielfalt zwingt europäische Autohersteller, Exportmodelle mit den jeweils passenden Ladeanschlüssen auszurüsten. Statt auf verschiedene Ladegeräte zu setzen, vertrauen grosse OEMs auf diese flexible Lösung von Designwerk Technologies: Das mobile DC-Schnellladegerät unterstützt fünf Ladestandards – CCS Typ 1, CCS Typ 2, CHAdeMO, GB/T und NACS. Die Software des Geräts erkennt das Kabel. Der Wechsel des Ladestandards ist damit ohne Werkzeug möglich.

«Mit dem MDC 22-920 haben wir die Messlatte hoch gesetzt. Unser Gerät vereint die Vorteile einer mobilen Lösung mit den Herausforderungen unterschiedlicher Ladestandards. Und das auf kleinstem Bauraum! Die Bedienung ist einzigartig einfach. Stecker raus, anderen Stecker rein und schon kann man mit einem anderen Ladestandard laden», bringt Thorben Maier – Leiter Verkauf und Kundendienst Ladetechnik bei Designwerk das Alleinstellungsmerkmal der mobilen Ladelösung auf den Punkt.

Auf einen Blick:

Vierte Generation modernste SiC-Halbleiter

Entwickelt und produziert in der Schweiz

AC Eingang Industriestandard CEE 32A sowie CEE 16A

DC-Ausgangsdaten 21 kW, 60A bei 150V bis 1000V

Integration aller gängigen Ladestandards: CCS Typ 1, CCS Typ 2, CHAdeMO, GB/T und NACS

Das mit dem Red Dot Design Award ausgezeichnete Schnellladegerät wird auf der Power2Drive in München in Halle C6, Stand 470 vom 7. bis 9. Mai 2025 von Designwerk Technologies und dem Vermietpartner Schall-E präsentiert. Der Verkauft startet am 07. Mai 2025. Vorab können sich Interessierte mit einer Reservierung Geräte unter chargers@designwerk.com sichern.

Pressekontakt

Designwerk Technologies AG

Antonia Robaina

Wülfingerstraße 147

CH-8408 Winterthur

Telefon +41 44 956037

antonia.robaina@designwerk.com

www.designwerk.com

Über Designwerk

Das Unternehmen Designwerk Technologies AG steht für die Elektromobilität aus einer Hand. Für Fahren, Laden und Speichern. Die Passion für die Elektromobilität wuchs bei den Gründern während der 80-tägigen, vollelektrischen Weltrekord-Umrundung mit dem eigens entwickelten Kabinenmotorrad Zerotracer. Seit der Gründung 2008 treibt Designwerk Elektromobilität mit innovativen Produkten und Projekten voran und zielt damit auf die Verbreitung nachhaltiger Mobilität ab.

Unter der Marke Designwerk werden elektrische Lastkraftwagen für spezielle Anwendungen, mobile Schnellladegeräte, batteriegepufferte Schnellladestationen im Megawattbereich sowie modulare Hochvolt-Batteriesysteme entwickelt und gefertigt. Zu den E-LKW zählen die ersten vollelektrischen Müllfahrzeuge auf Schweizer Strassen und die E-LKW mit den derzeit grössten Batteriekapazitäten und Reichweiten. Die Ladegeräte erfreuen sich breiter Verbreitung bei europäischen Fahrzeugherstellern. Die modularen Traktionsbatterien ermöglichen kleineren und mittelständischen Fahrzeugherstellern einen erfolgreichen Ein- und Umstieg in die Elektromobilität.

Seit 2021 ist die Volvo Group an Designwerk beteiligt. Heute beschäftigt das Unternehmen 220 Mitarbeitende an drei Standorten in Winterthur (CH) und einem Standort in Lottstetten (DE).

Über Schall-E

SCHALL-E ist ein Anbieter für mobile Ladetechnologien mit Sitz in Augsburg, der flexible Lösungen für das standortunabhängige Schnellladen von Elektrofahrzeugen anbietet. Das Unternehmen ermöglicht es unter anderem, mobile Ladestationen für Veranstaltungen oder Flotten zu mieten, wobei die Dienstleistungen von der klassischen Vermietung eines Gerätes bis hin zum Full-Service-Angebot reichen. Seit 20xx sind mobile Schnelladegeräte der Firma Designwerk Technologies AG fester Bestandteil des Portfolios von SCHALL-E.

SCHALL-E ist eine Marke der Kaiser Showtechnik GmbH und bietet Lösungen für unterschiedliche Anwendungen, drunter Kongresse, Autoshows, Messen, sowie Park- und Shuttelservices an.

Freundliche Grüsse Antonia Robaina Marketing+Kommunikation Managerin – Designwerk Technologies AG Wülflingerstrasse 147 CH-8408 Winterthur – Direkt +41 44 956 20 37 designwerk.com Facebook LinkedIn Instagram Twitter