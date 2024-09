Ricola Group AG

Ricola übernimmt Hero Produktionswerk

Laufen (ots)

Gewerbehallen in Lenzburg werden sinnvoll weitergenutzt

Lenzburg ist um eine beliebte Schweizer Traditionsmarke reicher: Die Ricola Gruppe investiert weiter in den Produktionsstandort Schweiz und übernimmt von Hero das Werk an der Karl Roth-Strasse. Damit kann sie die Produktionsengpässe in Laufen überwinden und die grosse weltweite Nachfrage nach ihren Produkten befriedigen. Ricola übernimmt einen Teil der bestehenden Produktionsinfrastruktur sowie Büros und ein Personalrestaurant.

Mit der Übernahme des Hero-Produktionswerks in Lenzburg baut Ricola den Produktionsstandort Schweiz weiter aus. Ricola wächst dynamisch und hat beispielsweise in den USA die Marktführerschaft in der Kategorie Hustenbonbons erreicht. Auch Europa und Asien sind starke Märkte für Ricola, Asien sogar mit zweistelligen Wachstumsraten. Ricola produziert alle Produkte, die weltweit in 50 Länder exportiert werden, in der Schweiz - bisher hauptsächlich in Laufen bei Basel. Laufen wird Hauptsitz und wichtigster Produktionsstandort bleiben. Thomas P. Meier, CEO der Ricola Gruppe: "Wir freuen uns sehr, mit dem Produktionswerk in Lenzburg unsere Kapazitäten in der Schweiz ausbauen zu können, um die rasant wachsende internationale Nachfrage nach unseren Produkten auch in Zukunft abdecken zu können."

Einige Produktionstechnologien und -prozesse von Ricola sind mit denjenigen von Hero verwandt, sodass Ricola das gesamte Werk und Teile der bestehenden Gebäudeinfrastruktur übernehmen wird. Das runde Bürogebäude mit der Gruppenführung und dem Hero Schweiz Team bleibt im Eigentum der Hero Gruppe. Das Personalrestaurant wird künftig von beiden Unternehmen gemeinsam genutzt werden. "Wir sind stolz, mit Ricola einen perfekten Käufer für unser Produktionswerk in Lenzburg gefunden zu haben. Der Hauptsitz von Hero bleibt natürlich an der Geburtsstätte unseres Unternehmens bestehen und somit freuen wir uns auf die Nachbarschaft mit Ricola", so Rob Versloot, CEO Hero Group.

Der Produktionsstart von Ricola in Lenzburg ist für das erste Quartal 2026 vorgesehen.

Ricola plant in Lenzburg rund bis zu 40 Arbeitsplätze zu schaffen und voraussichtlich auch Fachkräfte von Hero anzustellen.

Hero wurde bei der Verhandlung von der Immobilienberaterin CBRE unterstützt.