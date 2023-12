Themen-Flussreisen ʼ24: Dem Neuen begegnen, mit allen Sinnen!

Excellence - Reisebüro Mittelthurgau

Weinfelden (ots)

An Europas Wasserwegen begegnen sich Flüsse, Meere und Menschen. Orte der Begegnung sind auch die kleinen Grandhotels der Schweizer Reederei Excellence. Ihre neue Flussreisen-Kollektion THEMEN '24 ist gemacht für alle, die auf Reisen ihr Lieblingsthema suchen: feine Küche, gute Bücher, edlen Whisky oder grüne Natur. Über 70 Fachleute teilen an Bord und an Land ihr Wissen, ihr Können, ihre Begeisterung. Auf Themen-Flussreisen geniessen Excellence-Gäste das Leben mit allen Sinnen - 2024 gibt es viel Neues zu entdecken.

Immer der Nase nach! Die Essenz Südfrankreichs geniessen Excellence-Gäste mit Botaniker Kevin Nobs auf einer sinnlichen Reise zu den Aromen des Südens. Mit VINUM-Chefredaktor Thomas Vaterlaus degustieren sie edle Tropfen in Spitzenweingütern des Burgund und der Provence. An den köstlichen Ufern der Saône lernen sie im Institut Paul Bocuse von den Meistern der französischen Küche. Und am Rhein schulen sie mit Claudio Bernasconi und Philipp Bühler Ihre feine Nase für Whisky und Gin.

Ein gutes Auge beweist Manuela Leonhard täglich auf ihrem Social-Media-Kanal. An Bord der "Princess" zeigt die Influencerin in Workshops, wie man schöne Momente wirkungsvoll teilt. Genau hinschauen lohnt sich auch, wenn Geologe Dr. Jürg Meyer die Bodenschätze am Rhein unter die Lupe nimmt - von kohlrabenschwarz bis brillant! Und Kunsthistorikerin Dr. Kerstin Bitar feiert mit Excellence-Gästen einen stilbildenden Geburtstag: 150 Jahre Impressionismus an der Seine.

Schon gehört? In der Excellence-Literaturlounge liegen die guten Geschichten am Fluss. Während draussen die Ufer vorbeiziehen, präsentieren Autoren an Bord ihre Texte von dort. Professor Karl- Heinz Göttert sammelt literarische Fundstücke am Rhein. Benjamin Cors liest an der Seine aus seinen spannenden Normandie-Krimis. Und die "Princess" bringt Excellence-Gäste von Basel an die Frankfurter Buchmesse '24, wo sie den Autor und Branchen-Insider Rainer Moritz treffen.

Eine Weltpremiere in zwei Schleusen! Im Juli '24 inszeniert Burkhard v. Puttkamer mit dem Ensemble "Zwischenakt" die Oper "La Traviata" in zwei verschiedenen Donau-Schleusen: Altenwörth (1. und 2. Akt) und Greifenstein (3. Akt) - eine Weltpremiere an Bord von Excellence. Zum ersten Mal auf der Bühne der Excellence Comedy Cruises stehen 2024 Patti Basler & Philippe Kuhn.

Excellence, die Reederei der Aargauer Familie Twerenbold, präsentiert seit Jahren Europas grösstes Angebot für Themen-Flussreisen. Ob beim Wine Tasting mit dem Chefredaktor, beim Sunrise Yoga mit der Yogalehrerin, bei Exkursionen mit dem Ornithologen oder beim Social-Media-Workshop mit der Influencerin: Auf Themen-Flussreisen mit Excellence braucht es keine Vorkenntnisse - nur Neugier und Offenheit.

Zwölf von über 70 Fachleute

Manuela Leonhard: Die Zürcher Influencerin teilt ihr Know-how für Social Media in Workshops.

Thomas Vaterlaus: Der VINUM-Chefredaktor findet die Wahrheit im Wein auf den Spitzen-Domaines Südfrankreichs

Remo Vetter: Neu im grünen Excellence-Team: Der "Lazy Gardener" kultiviert im Garten Lebensfreude.

Patti Basler & Philipp Kuhn zelebrieren Spoken Word mit Zwischentönen an den Comedy Cruises '24.

Benjamin Cors: Liest an den Ufern der Seine aus seinen Normandie-Krimis.

Dorrit Türck: Yoga auf dem Sonnendeck und Koch-Workshops mit der Yoga-lehrerin und Kochbuchautorin.

Dr. David Schmidhauser: Der Kurator feiert an Oder und Ostsee den 250. Geburtstag von Caspar David Friedrich.

Burkhard v. Puttkamer: Der Meister grosser Klänge an aussergewöhnlichen Orten feiert Weltpremiere in zwei Donau-Schleusen.

Markus Säuberli: Die besten Sujets am Flussufer & Fotoworkshops mit dem Experten der Nikon School.

Luisa Rossi: Sinn für Mode und Feingefühl. Unterwegs mit der sympathischen Styling-Ikone.

Dr. Jürg Meyer: Der Geologe nimmt mit Excellence-Gästen die Boden-schätze am Rhein unter die Lupe.

Urs Heinz Aerni: Der Ornithologe und Journalist führt am Oderdelta ins Reich der Seeadler.

Inklusive: Ein wertvoller Beitrag zum Klimaschutz

Der Investitionsbeitrag für die CO2-Bilanzen, ermittelt von der Stiftung Myclimate, ist im Excellence-Reisearrangement eingeschlossen und wird in Klimaschutzprojekte investiert.

