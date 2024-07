Oehler Web

Galvano Studio: Ein Verfahren mit einer Vielfältigkeit an glanzvollen Möglichkeiten – Lassen Sie Ihren Schmuck neu galvanisieren!

Bild-Infos

Download

Ob Sie einen alten Familienschatz aufwerten möchten oder Ihrem Lieblingsschmuck einen neuen, glänzenden Look verleihen wollen – die Möglichkeiten bei Galvano Studio sind nahezu unbegrenzt.

Zug, Schweiz - Juli 2024: Es gibt zahlreiche Gründe, wieso Sie Ihrem Schmuck einen neuen Anstrich verpassen sollten. Unsere Experten bieten dafür eine breite Palette an Dienstleistungen an, um Ihre wertvollen Stücke in neuem Glanz erstrahlen zu lassen.

Vergolden – Der Klassiker

Das Verfahren der Vergoldung eines Schmuck ist eine der ältesten und beliebtesten Methoden, um Schmuckstücke luxuriös und elegant zu veredeln. Bei Galvano Studio verwenden wir alterprobte Techniken, um eine makellose, gleichmässige Goldschicht aufzutragen, die nicht nur atemberaubend aussieht, sondern auch vor Korrosion schützt.

Rose Vergoldung – Romantischer Charme

Für diejenigen, die etwas Einzigartiges suchen, bieten wir die Rose Vergoldung an. Diese spezielle Technik verleiht Ihrem Schmuck einen zarten, rosigen Glanz, der sowohl modern als auch zeitlos wirkt. Rose Vergoldung ist perfekt für Stücke, die ein Hauch von Romantik und Raffinesse ausstrahlen sollen. Auch Goldnuancen wie Champagner oder Hellgold stehen Ihnen für eine Veredelung zur Verfügung.

Rhodinieren – Strahlender Schutz

Ein weiteres Highlight in unserem Angebot ist das Rhodinieren. Rhodium ist ein seltenes, silberweisses Metall, das Ihren Schmuck nicht nur verschönert, sondern auch schützt. Rhodium Schmuck zeichnet sich durch seinen intensiven Glanz und seine aussergewöhnliche Haltbarkeit aus. Rhodium Schmuck bleibt länger schön und widerstandsfähig gegen Kratzer und Anlaufen.

Das Galvano Studio in Zug Stadt

Unser erfahrenes Team bei Galvano Studio verwendet ausschliesslich Materialien von höchster Qualität und arbeitet mit präziser Handwerkskunst, um sicherzustellen, dass jedes Schmuckstück, das unsere Werkstatt verlässt, höchsten Ansprüchen genügt. Wir setzen altbewährte Techniken ein, um perfekte Ergebnisse zu erzielen, die Ihren Schmuck in neuem Glanz erstrahlen lassen.

Lassen Sie Ihren Schmuck neu galvanisieren und erleben Sie die vielfältigen Möglichkeiten, wie vergolden, versilbern, rhodinieren, ruthinieren oder verkupfern, die Galvano Studio bietet. Besuchen Sie uns in unserem Studio oder vereinbaren Sie einen Beratungstermin, um mehr über unsere Dienstleistungen und die verschiedenen Galvanisierungstechniken zu erfahren.