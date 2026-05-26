FHNW - Fachhochschule Nordwestschweiz

FHNW; Fachhochschule Nordwestschweiz: Entdecken, ausprobieren, begegnen: Tag der offenen Tür am FHNW Campus Muttenz

Anbei erhalten Sie eine Medienmitteilung der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW.

Medienmitteilung, 26. Mai 2026

Entdecken, ausprobieren, begegnen: Tag der offenen Tür am FHNW Campus Muttenz

Am Samstag, 30. Mai 2026, lädt der FHNW Campus Muttenz von 12.00 bis 18.00 Uhr zum Tag der offenen Tür ein. Unter dem Motto «nice to meet you» steht der persönliche Austausch im Zentrum: Besucherinnen und Besucher treffen auf Studierende, Dozierenden, Forschende und Mitarbeitende – und erleben den Campus im direkten Dialog.

Das Programm bietet Führungen, Kurzinputs, Workshops, Experimente, Ausstellungen und ein Bühnenprogramm. Gleichzeitig entstehen zahlreiche Gelegenheiten für Gespräche, spontane Begegnungen und gemeinsames Entdecken. Der Anlass richtet sich an ein breites Publikum – von Familien über Neugierige bis hin zu Studieninteressierten.

«Fünf Hochschulen an einem Standort – das ist einzigartig. Täglich begegnen sich hier Menschen aus unterschiedlichsten Fachbereichen. Es sind die Menschen hinter dem Campus, die ihm Leben einhauchen und ihn zu einem lebendigen und zukunftsstiftenden Ort der Begegnung und des Austauschs machen. Genau diesen Austausch möchten wir am Tag der offenen Tür sichtbar und erlebbar machen», sagt Anna Herzig, Leiterin Events am FHNW Campus Muttenz.

Im Zentrum steht das architektonisch beeindruckende Atrium, das sich zusammen mit der Aula in einen interaktiven Themenpark verwandelt. An Infoständen und Mitmachstationen kommen Gäste direkt mit Fachpersonen ins Gespräch und können Wissenschaft hautnah erleben. Zu den Highlights zählen unter anderem eine Turmbau-Challenge und eine Weitwurfmessung aus dem Bereich Architektur, Bau und Geomatik, eine Experimentierinsel sowie eine Matcha-Bar aus den Life Sciences. Im Bereich Technik und Umwelt laden VR-Brillen, Algorithmen-Experimente und Miniroboter zum Ausprobieren ein. Für Kinder gibt es mit dem «MobiLab» ein mobiles Lernlabor.

Persönliche Führungen ermöglichen Einblicke in Labore, Werkstätten und die Bibliothek – und schaffen Raum für Austausch mit den Menschen, die dort arbeiten und studieren. Besucherinnen und Besucher erhalten Zugang zu Bereichen, die sonst nicht öffentlich zugänglich sind, darunter auch das Campusdach mit Blick auf Basel. Workshops und Ausstellungen ergänzen das Angebot.

Auf der Bühne im Atrium sorgen Kurzinputs im Pecha-Kucha-Format, Konzerte und Luftakrobatik für zusätzliche Impulse und Begegnungsmomente.

Für Verpflegung ist ebenfalls gesorgt: Angebote vom Grill, Flammkuchen, frische Waffeln, sowie süsse Erfrischungen vom Glacé-Wagen laden zum Verweilen und Weiterdiskutieren ein.

Der Eintritt ist frei, alle Angebote sind kostenlos. Das vollständige Programm sowie Informationen zur Anreise sind online verfügbar.

Eventdetails

Samstag, 30. Mai 2026, 12.00 – 18.00 Uhr

FHNW Campus Muttenz

Hofackerstrasse 30

4132 Muttenz

fhnw.ch/nice-to-meet-you

Kontakt für Medienanfragen

Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW

Anna Herzig

Leiterin Eventmanagement FHNW Campus Muttenz

+41 61 228 56 64

anna.herzig@fhnw.ch

Mit freundlichen Grüssen

Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW Dominik Lehmann Leiter Kommunikation FHNW Bahnhofstrasse 6 5210 Windisch T +41 56 202 77 28 dominik.lehmann@fhnw.ch www.fhnw.ch