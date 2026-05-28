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FHNW; Fachhochschule Nordwestschweiz: Wahl neuer Direktionspräsident der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW

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Anbei erhalten Sie eine Medienmitteilung der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW.

Medienmitteilung, 28. Mai 2026

Wahl neuer Direktionspräsident der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW

Der Fachhochschulrat der FHNW hat Prof. Dr. Guido McCombie zum neuen Direktionspräsidenten der FHNW gewählt.

Prof. Dr. Guido McCombie hat an der Universität Zürich 1999 seine Sekundar- und Fachlehrerausbildung und 2009 das Lizenziat in Allgemeiner Psychologie und Entwicklungspsychologie, Pädagogik und Philosophie abgeschlossen. 2012 erlangte er an der Universität Zürich seine Promotion im Bereich der Psychologie. Der neue Direktionspräsident der FHNW arbeitete viele Jahre als Oberstufenlehrer und anschliessend als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Zürich. Von 2010 bis 2019 war er als Dozent, in der Forschung und als Studienbereichsleiter sowie in weiteren Führungsfunktionen an der Pädagogischen Hochschule St. Gallen tätig. Von 2019 bis 2022 war Prof. Dr. Guido McCombie Leiter des Instituts Sekundarstufe I und II der Pädagogischen Hochschule FHNW und seit 2022 Direktor der Pädagogischen Hochschule FHNW.

Wir freuen uns sehr über die Wahl von Prof. Dr. Guido McCombie zum neuen Direktionspräsidenten. In einem äusserst anspruchsvollen und kompetitiven Findungsverfahren konnte er sich gegen eine starke externe Konkurrenz erfolgreich durchsetzen. Er überzeugte dabei sowohl durch seine Persönlichkeit als auch durch seine ausgewiesene Fach- und Führungskompetenz, die für die Wahrnehmung dieser zentralen Funktion von entscheidender Bedeutung sind.

In seiner bisherigen Rolle als Direktor hat Prof. Dr. Guido McCombie die aktuell laufende Reorganisation der PH FHNW umsichtig gesteuert und in dieser herausfordernden Phase gemeinsam mit der Hochschulleitung ein hohes Mass an Stabilität und Verlässlichkeit gewährleistet. Die Nachfolgeregelung für die Leitung der PH FHNW wurde bereits initiiert und wird konsequent vorangetrieben. Falls bis zum Funktionswechsel von Guido McCombie die Nachfolge der Leitung in der PH nicht geklärt werden kann, wird eine interimistische Leitung eingesetzt, die von Guido McCombie eng begleitet wird.

Prof. Dr. Guido McCombie wird seine Funktion als Direktionspräsident der FHNW am 1. Januar 2027 antreten.

Prof. Dr. Crispino Bergamaschi prägte die Entwicklung der FHNW während seiner 16-jährigen Amtszeit als Direktionspräsident in nachhaltiger Weise und tritt per Ende 2026 in den Ruhestand. Dank seiner strategischen Weitsicht und einer zugleich umsichtigen operativen Führung konnte sich die FHNW in den vergangenen Jahren sehr erfolgreich weiterentwickeln und ihre starke Position festigen. Für sein ausserordentliches Engagement sowie seine langjährige, verantwortungsvolle Führung gebührt ihm grosser Dank.

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Die Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW umfasst zehn Hochschulen mit den Fachbereichen Angewandte Psychologie, Architektur, Bau und Geomatik, Gestaltung und Kunst, Informatik, Life Sciences, Musik, Lehrerinnen- und Lehrerbildung, Soziale Arbeit, Technik und Umwelt sowie Wirtschaft. Die Campus der FHNW sind in den vier Trägerkantonen Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt und Solothurn angesiedelt.

Rund 14 500 Studierende sind an der FHNW immatrikuliert. Über 1 300 Dozierende vermitteln in 34 Bachelor- und 25 Master-Studiengängen sowie in zahlreichen Weiterbildungsangeboten praxisnahes und marktorientiertes Wissen. Die Absolventinnen und Absolventen der FHNW sind gesuchte Fachkräfte.

Weitere Informationen auf www.fhnw.ch

Mit freundlichen Grüssen

Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW Dominik Lehmann Leiter Kommunikation FHNW Bahnhofstrasse 6 5210 Windisch T +41 56 202 77 28 dominik.lehmann@fhnw.ch www.fhnw.ch