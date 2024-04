UNICEF Schweiz und Liechtenstein

Kinder aus Schattdorf für den Sternenwochen-Award nominiert

Zürich, 24. April 2024 – Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums der Sternenwochen sind Kinder aus der Gemeinde Schattdorf für den diesjährigen UNICEF Sternenwochen-Award nominiert. Die Award Ceremony findet am 25. Mai im Schauspielhaus Zürich statt.

Am 25. Mai werden die kreativsten Sammelaktionen mit dem «Sternenwochen-Award» ausgezeichnet. Nominiert sind auch Kinder aus Schattdorf. Die Sternenwochen sind eine gemeinsame Aktion von UNICEF und der Zeitschrift «Schweizer Familie». Bei den Sternenwochen engagieren sich Kinder in der Schweiz und in Liechtenstein mit kreativen Sammelideen für andere Kinder in Not. Seit 2004 haben etwa 135 000 Kinder mittlerweile beinahe 8,5 Millionen Franken gesammelt und damit eindrücklich ihre Solidarität für notleidende Kinder demonstriert.

Für sauberes Wasser und ein funktionierendes Abwassersystem in Bangladesch

Dieses Jahr engagieren sich die Kinder in der Schweiz und in Liechtenstein für Kinder in Bangladesch, wo der Klimawandel zunehmend das Leben Hunderttausender Mädchen und Buben gefährdet. Der steigende Meeresspiegel und überschwemmte Flüsse rauben ihnen die Lebensgrundlage. Viele suchen Zuflucht in Slums, doch gerade dort gibt es kaum Zugang zu sauberem Wasser oder einem funktionierenden Abwassersystem, was zur Ausbreitung gefährlicher Krankheiten führen kann.

Mit den Sternenwochen 2023/24 unterstützt UNICEF Kinder und ihre Familien in den Slumquartieren von Khulna, einer Grossstadt im Süden Bangladeschs. Dank der Hilfe erhalten sie unter anderem einen besseren Zugang zu sauberem Wasser und ein funktionierendes Abwassersystem. Diese Hilfe wird dringend gebraucht.

Kinder aus dem Kanton Uri nominiert

Eine Sammelaktion aus dem Kanton Uri erhielt eine Nominierung. Die Kinder, deren besonders kreative Aktion hervorstach, stammen aus Schattdorf. Lisa Jauch, Maeve Kelly, Irina Arnold und Gianna Inderganz bildeten eine Gruppe, die auf dem örtlichen Weihnachtsmarkt eine Vielzahl handgefertigter Produkte verkaufte: Lippenpomade, Lavendelkissen, Sirup, kunstvoll verzierte Lebkuchen, Trinkschokolade und Ricolatee. Diese bemerkenswerte Leistung führte zu ihrer Nominierung in der Kategorie «Freunde/Geschwister».

Einladung zur Sternenwochen Award Ceremony

Am Samstag, dem 25. Mai 2024 ist es dann soweit: Die Award Ceremony 2024 findet heuer zum 20. Mal von 11:00 bis 13:30 Uhr im Zürcher Schauspielhaus statt. Die Moderatorin Sandra Studer führt durch den Anlass und prominente Persönlichkeiten überreichen den gelben Stern-Pokal für die besten SammeIideen. Aber nicht nur das – die Stars werden die Zuschauer auch bestens unterhalten. Mit dabei sind unter anderem Stefanie Heinzmann, Rob Spence, Arina Luisa und ein Überraschungsgast. Seid gespannt!

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei. Wer an diesem einzigartigen Ereignis teilnehmen möchte, kann sich hier anmelden.

Weitere Informationen gibt es unter: www.sternenwochen.ch

