217 Millionen Schweizer Franken - Höchstmöglicher EuroMillions Jackpot

Höchster Jackpot des Jahres

Aktuell befinden sich 217 Millionen Franken im Gewinntopf des europäischen Zahlenlottos EuroMillions. Somit ist die definierte Gewinnobergrenze des Jackpots erreicht. Sollte ein einzelner Glückspilz alleine den Jackpot knacken, dann erzielt er den höchsten Lotto-Gewinn des Jahres 2020 in Europa. Im Oktober 2018 knackte zum letzten Mal ein Teilnehmer aus der Schweiz den EuroMillions-Jackpot und strich dafür einen Gewinn von mehr als 183 Millionen Franken ein.

Garantierte Gewinnausschüttung vor Weihnachten

Bereits 18 Mal wurde der EuroMillions-Jackpot dieses Jahr geknackt und eines ist gewiss, die Millionen werden noch garantiert vor Weihnachten ausgeschüttet. Tippt bei den nächsten Ziehungen niemand die fünf Gewinnzahlen und zwei Sterne richtig, dann wird der Jackpot am Freitag, den 18. Dezember, dem höchsten erreichten Gewinnrang dieser Ziehung zugeschlagen.

Weil in den kommenden Ziehungen der Jackpot nicht weiter anwachsen darf, wird ein grösserer Teil der Gewinnsumme an die Teilnehmer mit fünf richtigen Zahlen und einem richtigen Stern ausgeschüttet. Es wird erwartet, dass sich diese Teilnehmer über einen Gewinn von mehr als einer Million Franken freuen dürfen.

Jeder Vierte spielt online

Inzwischen spielt bereits jeder Vierte digital auf der Internetseite von Swisslos oder via der EuroMillions App. Grund für diesen Onlinetrend dürfte der Lockdown im Frühling gewesen sein.,Nichtsdestotrotz ist die klassische Variante mit Stift und Papier an den Verkaufsstellen nach wie vor hoch im Kurs.

EuroMillions

Die Lotterie EuroMillions wird seit Oktober 2004 in der Schweiz angeboten. Die Ziehungen finden jeweils am Dienstag- und am Freitagabend statt. An dieser europäischen Lotterie sind die Länder Belgien, Frankreich, Grossbritannien, Irland, Luxemburg, Österreich, Portugal, Spanien und die Schweiz beteiligt. Gespielt werden kann via Internet www.swisslos.ch, via App oder an den rund 3300 Verkaufsstellen. Annahmeschluss ist um 19.30 Uhr.

