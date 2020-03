KMES Partner

Personelle Veränderungen bei der Beratungsgemeinschaft KMES Partner

Gründungsmitglied Ruth Metzler zieht sich zurück - Industrie-CEO Bart ten Brink stösst dazu

Nach zehn Jahren Geschäftstätigkeit im In- und Ausland gibt sich die auf komplexe Problemstellungen spezialisierte Beratungsgemeinschaft KMES Partner per April 2020 eine neue Struktur.

Ruth Metzler-Arnold, Gründungsmitglied von KMES Partner und seit drei Jahren «Of Counsel» der Beratungsgemeinschaft, will sich künftig ganz ihren Mandaten als professionelle Verwaltungsrätin verschiedener Schweizer Unternehmen widmen und zieht sich deshalb aus der Beratungsgemeinschaft zurück. Die ehemalige Bundesrätin und EJPD-Vorsteherin wird KMES Partner aber auch in Zukunft eng verbunden bleiben.

Neuer Partner bei KMES Partner wird Bart J. ten Brink (55). Er kommt als erfahrener Exekutive aus der Internationalen Industrie mit spezifischen Branchenkentnissen in den Märkten Chemie & Plastics, Automobil Zulieferung, Verpackungen und Logistik. Neben seinen VR-Aufgaben in international positionierten Unternehmen in Europa, Asien und der USA, ist ten Brink heute als CEO- und VR-Berater global tätig. Bis 2018 leitete der gebürtige Holländer die FoamPartner Gruppe, ein Unternehmen der in der Schweiz börsenkotierten Conzzeta AG, wo er auch Einsitz in der Konzernleitung hatte. Mit ten Brink verstärken sich KMES Partner im Bereich von komplexen Fragestellungen in der produzierenden Industrie, welche insbesondere von Digitalisierung und Nachhaltigkeitsproblemen tangiert ist. Bart ten Brink wird vom Zürcher KMES Büro aus tätig sein.

KMES Partner hat sich in den vergangenen Jahren erfolgreich auf die Beratung von Führungskräften und Verantwortungsträgern in komplexen Problemstellungen und herausfordernden Situationen im In- und Ausland spezialisiert. Insbesondere in den Bereichen Krisenmanagement, Unternehmens- und Krisenkommunikation, politischer Beratung sowie bei Führungsbegleitung von CEO's und Verwaltungsräten haben dabei die Geschäftstätigkeiten stark zugenommen. KMES vereint unabhängige Partner, die jeweils über eine langjährige eigene Berufserfahrung auf exekutiver und strategischer Ebene in verschiedenen Wirtschafts- und Politikbereichen verfügen und diese in Mandaten individuell und komplementär einbringen.

Die KMES Partner ab 2. April 2020:

Hans Klaus, Zürich Daniel Eckmann, Murten Markus Spillmann, Zürich Marisabel Spitz, Zürich Eduard Gnesa, Bern Bart ten Brink, Zürich

