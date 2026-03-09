Weleda AG

WELEDA x Stella McCartney: Paris Fashion Week

Skin Food: 100 years of loving skin

Während der diesjährigen Paris Fashion Week sorgt WELEDA am 4. März backstage bei der Show von Stella McCartney für strahlende Haut: Die Make-up Artists setzen bei den Runway Models gezielt auf die bewährte Pflegekraft der WELEDA Skin Food Linie, um die Haut optimal auf das Make-up vorzubereiten und einen natürlichen Glow zu kreieren.

„WELEDA ist eine großartige Marke, die ihren natürlichen, ethischen und nachhaltigen Werten stets treu geblieben ist, ohne kurzlebigen Trends hinterherzulaufen – das bewundere ich sehr, und besonders Skin Food liebe ich. Auch meine eigene Marke ist ihren Grundprinzipien immer treu geblieben. Deshalb bedeutet es mir sehr viel, mit einem Unternehmen zusammenzuarbeiten, das zeigt, dass Integrität und Beständigkeit Hand in Hand gehen können“, so Designerin Stella McCartney.

100 Jahre WELEDA Skin Food Family

1926 eingeführt, gehört Skin Food zu den wenigen Pflegeprodukten, die über ein Jahrhundert hinweg relevant geblieben sind. Aus einer ursprünglich intensiv pflegenden Creme für trockene und beanspruchte Haut hat sich ein international geschätzter Klassiker entwickelt, der bei Make-up Artists, Models und Persönlichkeiten aus Mode und Kultur fest etabliert ist – vom Runway bis in die Front Row. Die Rezeptur mit Stiefmütterchen, Ringelblume, Kamille, Rosmarin und Sonnenblumenöl pflegt intensiv und verleiht der Haut den charakteristischen Skin Food Glow.

Gemeinsame Werte: Nachhaltigkeit und Verantwortung

Die Zusammenarbeit mit Stella McCartney unterstreicht die gemeinsame Haltung beider Marken: verantwortungsvolles Handeln, innovative Ansätze und ein klares Bekenntnis zu Nachhaltigkeit. Stella McCartney steht seit Jahren für tierleidfreie Luxusmode und den Einsatz nachhaltiger Materialien, während WELEDA mit ihrer NATRUE-zertifizierten Naturkosmetik auf natürliche, biologisch angebaute Inhaltsstoffe setzt. Auch die Verpackungen der WELEDA Skin Food Family sind auf Recyclingfähigkeit ausgerichtet.

„Skin Food begleitet seit 100 Jahren Generationen von Menschen und ist nach wie vor ein unverzichtbarer Begleiter für viele Make-up Artists. Es ist etwas Besonderes, dieses Jubiläum bei der Paris Fashion Week gemeinsam mit Stella McCartney zu feiern und zu zeigen, wie gut nachhaltige Mode und Naturkosmetik zusammenpassen“, so Tina Müller, CEO WELEDA.

Die Kooperation von WELEDA und Stella McCartney rückt im Jubiläumsjahr der WELEDA Skin Food Family ein Produkt in den Fokus, das für Beständigkeit, Relevanz und natürliche Schönheit steht.

