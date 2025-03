Weleda AG

Aussergewöhnliche Partnerschaft: Prinzessin Madeleine und Weleda bringen gemeinsam neue Multigenerationen-Marke minLen auf den Markt

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Arlesheim/Stockholm (ots)

Erste natürliche, verantwortungsbewusste Multigenerationen-Pflegemarke auf dem europäischen Markt

Prinzessin Madeleine: "Weleda ist der ideale Partner, um Produkte zu entwickeln, die die Schutzbarriere der Haut von Kindern bestmöglich bewahren. Als Mutter achte ich darauf, welche Hautpflegeprodukte wir in unserer Familie verwenden - dies macht minLen zu einem sehr persönlichen Projekt für mich."

Weleda-CEO Tina Müller: "In Zeiten, in denen schon Kinder zur Retinol-Creme ihrer Mutter greifen, bringen wir eine Alternative auf den Markt, die Spass macht und von der ganzen Familie ohne Bedenken verwendet werden kann. Wir fühlen uns geehrt, dass wir zusammen mit Prinzessin Madeleine ein so wichtiges Projekt realisieren konnten."

Erster gemeinsamer öffentlicher Auftritt am 28. März 2025 in Düsseldorf

Die Weleda AG, Weltmarktführerin für zertifizierte Naturkosmetik und anthroposophische Arzneimittel, hat sich mit Prinzessin Madeleine - unter ihrem privaten Namen Madeleine Bernadotte - zusammengetan, um gemeinsam minLen zu entwickeln, eine neue, natürliche Multigenerationen-Hautpflegemarke. Dies ist ihr Einstieg in die Schönheitsbranche als Unternehmerin.

Mit ihrer Kooperation wirken Prinzessin Madeleine und Weleda einer gesellschaftlich bedenklichen Entwicklung entgegen: Immer mehr Kinder und Jugendliche nutzen heute schon sehr früh Kosmetikprodukte - häufig aber nicht die geeigneten. "Als Eltern haben wir die Verantwortung, unseren Kindern zu helfen, bewusste Entscheidungen in Bezug auf Hautpflegeprodukte zu treffen", sagt Prinzessin Madeleine. "Ich hatte das Bedürfnis, eine Produktlinie zu schaffen, die nicht nur Sicherheit in den Vordergrund stellt, sondern auch Freude bei der Anwendung bereitet - mit natürlichen Inhaltsstoffen, einem angenehmen Duft und einer durchdachten, ansprechenden Verpackung, die der ganzen Familie gefällt."

Die minLen-Pflegelinie umfasst Produkte für Babies, Kinder und junge Erwachsene und steht für besonders sanfte Hautpflege, höchste Qualität und Natürlichkeit. Der wissenschaftlich fundierte Ansatz basiert auf einer engen Zusammenarbeit mit führenden Experten der Dermatologie und Naturmedizin. Als Mutter von drei Kindern weiss Prinzessin Madeleine, wie wichtig es ist, Produkte zu verwenden, die speziell auf die Bedürfnisse von Kindern abgestimmt sind: "Die Haut unserer Kinder ist sehr empfindlich. Wir müssen sie mit grösster Sorgfalt behandeln. Deshalb ist Weleda für mich der perfekte Partner, um Produkte zu entwickeln, die die natürliche Schutzbarriere der Haut von Kindern sanft schützen und stärken."

Tina Müller, CEO von Weleda, ist begeistert von der aussergewöhnlichen Partnerschaft: "Wir freuen uns, dass wir zusammen mit einer Persönlichkeit wie Prinzessin Madeleine die neue Pflegeserie entwickeln konnten. Ihre Leidenschaft für das Thema und ihr Unternehmerinnengeist haben uns von Anfang an inspiriert. Die neue Linie passt perfekt zu Weledas Mission: sanfte, wirksame und zertifizierte Naturkosmetik zu entwickeln, der Menschen weltweit vertrauen."

Tina Müller betont die Marktrelevanz der neuen gemeinsamen Marke: "Inspiriert von Social Media verwenden Kinder und Jugendliche heute zunehmend für ihr Alter vollkommen ungeeignete Produkte, die Retinol und Säuren enthalten. minLen hat das Potenzial, einen neuen Trend zu setzen: 100 Prozent Naturkosmetik, die sanft pflegt, zuverlässig schützt und dabei Spass an der Hautpflege neu definiert", sagt Tina Müller. "Wir verbinden neueste wissenschaftliche Erkenntnisse mit der Kraft der Natur, um hochwertige Pflegeprodukte für die ganze Familie zu schaffen." In den Produkten von minLen steckt die natürliche Kraft der schwedischen Heilpflanzen Leinblume, wilde Heidelbeere und Sanddorn.

Bereits seit Januar 2024 arbeiten Prinzessin Madeleine und Weleda intensiv an der neuen Produktfamilie. Der Markenname minLen ist aus dem Schwedischen abgeleitet und eine Kombination aus "mein" (min) und "weich" (Len). Len ist zugleich der Kosename von Prinzessin Madeleine.

minLen wird ab September 2025 zunächst in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Schweden erhältlich sein - weitere Märkte können dazukommen. Der gezielte Vertrieb erfolgt über die Weleda-Webshops, Parfümerien, Warenhäuser, ausgewählte E-Commerce-Plattformen, sowie zusätzlich über Apotheken in Skandinavien. Die minLen-Produktreihe - einschliesslich Gesichtscreme, Shampoo und Duschgel, Körperlotion, Lippenpflege und Körperöl - wird zu Preisen zwischen etwa 10 und 30 Euro erhältlich sein. Sonnenschutzprodukte werden zur Saison 2026 eingeführt.

Im Rahmen des Summits "The Art of Beauty & Health" präsentieren Prinzessin Madeleine und Weleda am 28. März in Düsseldorf ihre gemeinsame neue Marke erstmals der Öffentlichkeit.

Über Weleda

Die Weleda AG ist eine Schweizer Aktiengesellschaft mit Hauptsitz in Arlesheim bei Basel. Insgesamt ist Weleda in über 50 Ländern vertreten und beschäftigt rund 2.500 Mitarbeitende. Weleda ist die weltweit führende Herstellerin von zertifizierter Naturkosmetik und Anthroposophischen Arzneimitteln. Weleda betreibt sechs eigene Gärten nach biologisch-dynamischer Anbauweise und setzt sich insbesondere für die Biodiversität und gesunde Böden ein. Weleda ist eine zertifizierte B Corp.

Informationen zur Weleda Gruppe finden Sie unter www.weleda.de / www.weleda.ch / www.weleda.at

Bitte beachten Sie, dass wir Fragen zur Kooperation ausschliesslich im Rahmen der Pressekonferenz am 28. März beantworten werden.