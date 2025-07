Green

Green erneut als Leader für Datacenter in der Schweiz ausgezeichnet

Green überzeugt mit hoher Kundenorientierung, betrieblicher Exzellenz und Datacenter der neuesten Generation

Lupfig, Schweiz (ots)

ISG, ein weltweit tätiges Technologieforschungs- und Beratungsunternehmen mit Schwerpunkt auf künstlicher Intelligenz, untersuchte in der heute publizierten, unabhängigen Studie "Private/Hybrid Cloud - Data Center Services 2025" den Schweizer Rechenzentrumsmarkt. Alle analysierten Anbieter wurden anhand eines mehrstufigen Bewertungsverfahrens beurteilt. Green erreichte erneut den Leader-Status und positioniert sich zum sechsten Mal in Folge an der Spitze beider Bewertungsdimensionen: Wettbewerbsstärke und Portfolioattraktivität.

Hohe Leistungsdichten für künftige Anforderungen

Die ISG-Studie bewertete nebst Datacenter-Design, Sicherheitsstandards, Netzwerkangebot und Nachhaltigkeit auch die technologische Zukunftsfähigkeit der Rechenzentren. Green überzeugte ISG mit ihrem klaren Fokus auf hohe Ausbaufähigkeit und modernste Kühltechnologien. "Unsere Datacenter sind konsequent auf die Anforderungen von morgen ausgelegt - mit skalierbaren Architekturen, die hohe Leistungsdichten und Flüssigkühlung ermöglichen. So schaffen wir die Basis für anspruchsvolle Workloads der nächsten Generation", betont Roger Süess, CEO von Green.

Der Studienbericht würdigt Greens Innovationskraft bei zukunftsgerichteten Lösungen und bezeichnet die Energieeffizienz der Anlagen als vorbildlich. Architektur, Infrastruktur und Betrieb seien bei Green optimal aufeinander abgestimmt.

Hohe Kundenorientierung

Neben technologischen Aspekten flossen auch umfassende Kundenrückmeldungen in die Bewertung ein. Grundlage dafür ist das ISG Customer Experience (CX) Programm, das die Zufriedenheit entlang des gesamten Lebenszyklus von IT-Dienstleistungen misst - von der Lösungsentwicklung über die Implementierung bis hin zum Betrieb. Bewertet wurden Kriterien wie Zusammenarbeit, Kommunikationsqualität, Verlässlichkeit, Governance, Compliance und Cultural Fit. Green wird für die enge, lokal verankerte und auf individuelle Bedürfnisse abgestimmte Kundenbetreuung positiv hervorgehoben. "Green überzeugt seit Jahren mit Expertise, Kundenorientierung und betrieblicher Exzellenz für höchste Ansprüche", fasst Studienautor Wolfgang Heinhaus zusammen. Die Ergebnisse bestätigen: Green erzielt konstant Bestwerte in der Kundenwahrnehmung.

Über Green