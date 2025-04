Isotopia Molecular Imaging

Isotopia kündigt die Markteinführung von Isoprotrace® in Großbritannien an, einer innovativen diagnostischen Lösung für die Prostatakrebs-Bildgebung

Isotopia Molecular Imaging freut sich, die offizielle Markteinführung von Isoprotrace®, seinem fortschrittlichen Gallium-68-Gozetotid-Präparationskit für die Prostatakrebs-Bildgebung, im Vereinigten Königreich bekannt zu geben.

Dieser Meilenstein unterstreicht das große Engagement von Isotopia, den Zugang zu hochwertigen diagnostischen Instrumenten zu erweitern und die Patientenversorgung weltweit zu verbessern.

Isoprotrace® ist ein innovatives PSMA-11 (Gozetotid)-Radiomarkierungskit, das die Präzision der Prostatakrebs-Bildgebung verbessern soll. Das gebrauchsfertige Mehrfachdosis-Kit erleichtert die effiziente Zubereitung von Gallium-68-Gozetotid-Lösung für die intravenöse Injektion und stattet Gesundheitsdienstleister mit einem wichtigen Instrument zur Diagnose von Prostatakrebs und zur Optimierung von Behandlungsplänen aus.

Durch eine strategische Partnerschaft mit Light Medical garantiert Isotopia, dass Isoprotrace® für medizinische Einrichtungen im gesamten Vereinigten Königreich leicht verfügbar sein wird, wodurch Ärzte in die Lage versetzt werden, Prostatakrebs effektiv zu erkennen und zu behandeln.

„Die Markteinführung von Isoprotrace® im Vereinigten Königreich stellt einen bedeutenden Meilenstein in unserer Mission dar, den Zugang von Patienten zu modernsten diagnostischen Lösungen zu erweitern", sagte Tzachi Levy, General Manager der aseptischen Anlage von Isotopia. „Angesichts der steigenden Nachfrage nach Präzisionsbildgebung in der Prostatakrebsbehandlung", so Herr Levy weiter, „bietet Isoprotrace® medizinischen Fachkräften ein wichtiges Instrument zur Verbesserung der diagnostischen Genauigkeit und der Behandlungsergebnisse."

Mark Goodwin, Director bei Light Medical, fügte hinzu: „Wir fühlen uns geehrt, mit Isotopia bei der Einführung von Isoprotrace® auf dem britischen Markt zusammenzuarbeiten. Diese Markteinführung stellt einen entscheidenden Schritt im Kampf gegen Prostatakrebs dar, und wir setzen uns dafür ein, dass dieses innovative Diagnosekit für Gesundheitsdienstleister im ganzen Land flächendeckend verfügbar ist."

Isotopia ist weiterhin bestrebt, eine robuste Lieferkette aufrechtzuerhalten, um so einen nahtlosen Zugang zu diesem wichtigen Diagnosewerkzeug für Gesundheitsdienstleister und Patienten weltweit zu gewährleisten.

Informationen zu Isotopia Molecular Imaging

Isotopia Molecular Imaging ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung von Radiopharmazeutika, das sich auf theranostische Lösungen spezialisiert hat, die die diagnostische Genauigkeit und die Wirksamkeit der Behandlung verbessern. Mit einem unerschütterlichen Engagement für Innovation und patientenorientierte Versorgung liefert Isotopia zuverlässige, qualitativ hochwertige Radiopharmazeutika an Gesundheitsdienstleister in aller Welt.

Informationen zu Light Medical

Light Medical ist ein zuverlässiger Anbieter fortschrittlicher medizinischer Bildgebungslösungen, der sich der Unterstützung von medizinischen Fachkräften bei der Bereitstellung hochwertiger Diagnose- und Behandlungsoptionen verschrieben hat. Durch die Zusammenarbeit mit führenden Innovatoren wie Isotopia stellt Light Medical den Zugang zu Spitzentechnologien sicher, die die Behandlungsergebnisse für Patienten erheblich verbessern.

