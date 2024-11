Valiant Holding AG

Valiant App zweifach mit Bronze ausgezeichnet

Am diesjährigen Best of Swiss Apps Award gewinnt die Valiant App gleich zweimal Bronze. Sowohl in der Kategorie User Engagement als auch bei der User Experience wird die Valiant App ausgezeichnet.

Best of Swiss Apps zeichnet jährlich die besten Schweizer Apps aus. Die neue Valiant App erhält bei der diesjährigen Preisverleihung gleich zwei bronzene Auszeichnungen verliehen. Damit resultieren in den Kategorien User Engagement und User Experience hervorragende Platzierungen.

Valiant macht das Finanzleben am einfachsten

Geleitet von ihrer Vision will Valiant das Finanzleben ihrer Kundinnen und Kunden möglichst einfach machen. Das widerspiegelt auch die Valiant App. «Dank der neuen App haben unsere Kundinnen und Kunden ihre Bank immer mit dabei und können die Bankgeschäfte einfach via Smartphone erledigen. Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnungen, sie unterstreichen sowohl die Qualität unserer Produkte als auch die Innovationskraft von Valiant», sagt Christoph Wille, Leiter Kundenservices und Produkte von Valiant.

Die Valiant App kann in wenigen Schritten aktiviert und sofort genutzt werden – unabhängig davon, ob bereits eine Kundenbeziehung besteht. Neben den klassischen Funktionen in den Bereichen Zahlen, Sparen, Anlegen und Vorsorgen ermöglicht die App auch den direkten Kontakt mit den Kundenberatenden von Valiant sowie den sicheren Austausch von Dokumenten. Eine Reihe von Zusatzfunktionen wie praktische Selbstbedienungstools, die Möglichkeit, direkt Termine zu buchen oder umfangreiche Analysetools zu Finanzen, Steuern und dem CO2-Fussabdruck runden die umfassenden Dienstleistungen ab.

Weiterführende Informationen zur App befinden sich hier.

Kontakt für Medienschaffende: Nathalie Hertig, Leiterin Unternehmenskommunikation, 031 320 96 18, medien@valiant.ch

Über Valiant Valiant ist eine unabhängige Schweizer Finanzdienstleisterin und ausschliesslich in der Schweiz tätig. Sie bietet Privatkundinnen und Privatkunden sowie KMU ein umfassendes, einfach verständliches Angebot in allen Finanzfragen. Valiant ist in folgenden 15 Kantonen lokal verankert: Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Bern, Freiburg, Jura, Luzern, Neuenburg, Schaffhausen, Solothurn, St. Gallen, Thurgau, Waadt, Zug und Zürich. Zudem ist sie dank innovativen, digitalen Dienstleistungen in der ganzen Schweiz präsent. Valiant hat eine Bilanzsumme von 36,8 Milliarden Franken und beschäftigt über 1100 Mitarbeitende – davon über 70 Auszubildende.