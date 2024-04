Grown Alchemist

Grown Alchemist vollzieht Eigentümerwechsel

Hong Kong (ots/PRNewswire)

Die Kosmetikmarke geht in Privatbesitz über, um das Wachstum zu beschleunigen und die Entwicklung in Schlüsselmärkten wie Nordamerika und China voranzutreiben

Grown Alchemist, eine preisgekrönte biologische Schönheitsmarke für Designbewusste, gab heute bekannt, dass sie nicht länger Teil der L'OCCITANE-Gruppe sein wird und in Privatbesitz übergeht. Andre Hoffmann, ehemaliger stellvertretender Vorsitzender von L'OCCITANE International S.A. und ehemaliger Chief Executive Officer und derzeitiges Vorstandsmitglied, hat eine Mehrheitsbeteiligung erworben, während Anna Teal, CEO von Grown Alchemist, zu einer Minderheitsbeteiligung ernannt wurde. Der Transaktionspreis wurde mit 28 Millionen Euro angegeben.

"Die L'OCCITANE Gruppe ist seit dem Erwerb der Mehrheitsbeteiligung im Jahr 2022 ein unglaublicher Partner und Unterstützer des Unternehmens, der es uns ermöglicht hat, ein starkes Fundament für Wachstum, ein hervorragendes Team, Investitionen in Produktverbesserungen und neue Markteintritte zu schaffen", sagte Teal, CEO von Grown Alchemist. "Dennoch sehen wir in der Übernahme von Grown Alchemist eine Chance, das Markenwachstum zu beschleunigen, da wir außerhalb eines börsennotierten Konzerns mehr strategische Flexibilität und Autonomie gewinnen. Wir sind der Gruppe dankbar für ihre Aufgeschlossenheit und ihre Unterstützung für diesen Übergang im Einklang mit den Wachstumsstrategien beider Parteien.

Das Produktportfolio von Grown Alchemist ist darauf ausgerichtet, die optimalen Bedingungen für die Haut zu schaffen, damit sie im modernen Leben funktionieren und gedeihen kann. Dazu werden biologisch fortschrittliche, klinisch erprobte Formeln verwendet, die in Harmonie mit der eigenen Biologie der Haut arbeiten. Die Marke bietet auch Spa-Behandlungen und Dienstleistungen zur Optimierung der Hautfunktion an, darunter die IV-Infusionstherapie.

Mit einer erhöhten geschäftlichen Flexibilität wird sich Grown Alchemist auf groß angelegte Partnerschaften und Aktivitäten in den Bereichen Lifestyle, Musik und Einzelhandel konzentrieren und das Kundenerlebnis verbessern, um das internationale Wachstum in Schlüsselmärkten wie Nordamerika und China zu beschleunigen. Der Hauptsitz der Marke wird in London, Großbritannien, sein.

Über Grown Alchemist

Die hochwirksamen, klinisch erprobten Formeln von Grown Alchemist wurden 2008 in Australien gegründet und sind für alle Hauttypen gedacht, die vom modernen Leben betroffen sind. Sie unterstützen die Gesundheit der Haut von Kopf bis Fuß. Mit fortschrittlichen pflanzlichen und biotechnologischen Inhaltsstoffen, die in Harmonie mit der Biologie Ihrer Haut arbeiten, um eine bessere Absorption und stärkere Ergebnisse zu erzielen. Die Marke bietet auch Spa-Behandlungen und -Dienstleistungen an, die Kryotherapie, Lymphdrainage und IV-Infusionstherapie zur Optimierung der Hautgesundheit umfassen.

Die Marke ist in über 40 Ländern erhältlich und in Einzelhandelsgeschäften wie Sephora, Credo Beauty und 5-Sterne-Hotels & Spas zu finden. www.grownalchemist.com

Über die L'OCCITANE Gruppe

Die L'OCCITANE Gruppe ist ein führender internationaler Hersteller und Einzelhändler von hochwertigen und nachhaltigen Schönheits- und Wellnessprodukten. Die Gruppe ist weltweit in 90 Ländern tätig und verfügt über 3.000 Einzelhandelsgeschäfte, darunter über 1.300 eigene Läden. Zu seinem Portfolio an Premium-Schönheitsmarken, die sich für biologische und natürliche Inhaltsstoffe einsetzen, gehören: L'OCCITANE en Provence, Melvita, Erborian, L'OCCITANE au Brésil, LimeLife by Alcone, ELEMIS, Sol de Janeiro und Dr. Vranjes Firenze. Mit ihrer naturverbundenen Vision und ihrem unternehmerischen Ethos engagiert sich die L'OCCITANE Gruppe für Investitionen in Gemeinschaften, die biologische Vielfalt, die Reduzierung von Abfällen und die Suche nach nachhaltigen Lösungen, um einen besseren und gesünderen Planeten zu schaffen. Die L'OCCITANE Gruppe ist eine zertifizierte B Corporation™. Weitere Informationen über unsere Mitarbeiter und unsere Marken finden Sie unter https://group.loccitane.com

Grown Alchemist

UK: Lauren Mills | Lauren@buxandbewl.com

US: Lara Casse | Lara@buxandbewl.com

L'OCCITANE Gruppe

Marianna Fellmann | groupcommunication@loccitane.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2376676/Grown_Alchemist_logo.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2376677/Grown_Alchemist_Completes_Change_of_Ownership.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/grown-alchemist-vollzieht-eigentumerwechsel-302105954.html