Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR: Erfolgreiches drittes Quartal 2024 für Valiant

Bern (ots)

Valiant verzeichnet in einem weiterhin bewegten Zinsumfeld auch im dritten Quartal 2024 ein starkes Resultat. Dank der erneuten Steigerung sowohl beim Geschäftsertrag als auch beim Geschäftserfolg setzt die lila Bank ihren Wachstumskurs erfolgreich fort.

Nach den ersten neun Monaten resultiert ein Konzerngewinn von 105,0 Mio. Franken. Das entspricht einer Steigerung von 5,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Den Geschäftsertrag erhöht Valiant um 2,6 Prozent auf 417,4 Mio. Franken. Der Geschäftserfolg verzeichnet ein starkes Plus von 5,0 Prozent und eine Erhöhung auf 177,7 Mio. Franken.

"Wir befinden uns in einem äusserst bewegten Zinsumfeld. Umso mehr freut es mich, dass wir die hohen Vorjahreswerte nochmals übertreffen können. Valiant ist weiterhin bestens aufgestellt, um auch künftigen Veränderungen zu begegnen. Wir beschäftigen uns intensiv mit der Umsetzung unserer neuen Strategie "Valiant 2029", damit wir weiterhin das Finanzleben unserer Kundinnen und Kunden so einfach wie möglich gestalten können", sagt Valiant CEO Ewald Burgener.

Solides Zinsengeschäft

Der Brutto-Erfolg im Zinsengeschäft reduziert sich um 3,4 Prozent auf 307,4 Mio. Franken. Der Netto-Zinserfolg beläuft sich auf 298,6 Mio. Franken und verzeichnet ein Minus von 1,3 Prozent. Der Zinsaufwand erhöht sich um 47,7 Prozent auf 217,3 Mio. Franken. Diese Erhöhung und somit der leicht rückläufige Netto-Zinserfolg sind einerseits auf das veränderte Zinsumfeld zurückzuführen. Andererseits hat Valiant zugunsten ihrer Kundschaft eine Zinssatzsenkung weniger vollzogen als die Schweizerische Nationalbank.

Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft

Der Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft verzeichnet eine Steigerung von 10,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr und beträgt 68,0 Mio. Franken. Der Ertrag aus den Kommissionen im Wertschriften- und Anlagegeschäft erhöht sich um 9,7 Prozent. Dazu trägt insbesondere die erfreuliche Entwicklung der Depotvermögen bei. Aus dem übrigen Dienstleistungsgeschäft resultiert eine Steigerung von 9,6 Prozent.

Erfolg aus dem Handelsgeschäft und übriger ordentlicher Erfolg

Der Erfolg aus dem Handelsgeschäft nimmt um 32,1 Prozent zu und beträgt 40,2 Mio. Franken. Diese Erhöhung basiert auf erneut gesteigerten Erträgen mit Devisentermingeschäften. Beim übrigen ordentlichen Erfolg resultiert eine Abnahme von 1,4 Mio. Franken (-11,6 Prozent), die insbesondere auf tiefere Erträge aus Beteiligungen zurückzuführen ist.

Geschäftsaufwand

Der Geschäftsaufwand erhöht sich leicht um 1,4 Prozent auf 223,8 Mio. Franken. Insbesondere Investitionen in die Digitalisierung sowie in die Weiterentwicklung des Angebots tragen dazu bei. Im Rahmen ihrer Strategie hat Valiant im 2024 insgesamt 20 Vollzeitstellen aufgebaut. Obschon der Personalbestand im dritten Quartal gestiegen ist und im Jahr 2024 eine Erhöhung der Lohnsumme stattgefunden hat, verzeichnet der Personalaufwand eine Abnahme. Diese ist vorwiegend auf einen Einmaleffekt im Vorjahr aus der Einlage in die Pensionskasse der Mitarbeitenden zurückzuführen. Valiant betreibt weiterhin ein striktes Kostenmanagement und verfolgt die Entwicklung der Kosten eng.

Stärkung der Reserven für allgemeine Bankrisiken

Im dritten Quartal 2024 stärkt Valiant aufgrund der positiven Entwicklung des Geschäftserfolgs die Reserven für allgemeine Bankrisiken mit 16 Mio. Franken. Unter der Rechnungslegung für Schweizer Banken sind die Reserven für allgemeine Bankrisiken als Bestandteil vom Eigenkapital vollständig anrechenbar. Damit stärkt Valiant ihr Eigenkapital und liegt mit einer Kapitalquote von 16,1 Prozent deutlich über den regulatorischen Vorgaben. Valiant ist überzeugt, dass eine solide Kapitalisierung sowohl im Interesse der Kundschaft als auch der Investorinnen und Investoren ist.

Entwicklung der Ausleihungen und der Kundengelder

Die Kundenausleihungen erreichen mit einem Plus von 1,7 Prozent ein Volumen von 30,2 Mrd. Franken. Zu diesem Wachstum tragen sowohl die im Rahmen der Expansion eröffneten als auch die zuvor bestehenden Standorte bei. Die Kundengelder konnten in den ersten neun Monaten um 0,9 Prozent auf 22,4 Mrd. Franken gesteigert werden.

Instant Payment

Seit Juli 2024 bietet Valiant den Empfang von Instant Payment Zahlungen an. Instant Payment ist eine Zahlungsmethode, bei welcher Geldbeträge innerhalb von wenigen Sekunden überwiesen werden - rund um die Uhr und bankenübergreifend.

Strategieausblick

Mit ihrer Strategie 2025-2029 will Valiant insbesondere die Rentabilität erhöhen und weiter wachsen. Die Informationen zur Strategie "Valiant 2029" befinden sich in der Medienmitteilung vom 13. Juni 2024.

Ausblick

Für das laufende Jahr geht Valiant von einem höheren Konzerngewinn aus.

Dokumente und Informationen zum dritten Quartal 2024 sind hier aufgeschaltet: valiant.ch/ergebnisse

Bilder können hier heruntergeladen werden: valiant.ch/downloads

