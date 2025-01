Spielwarenmesse eG

Spielwarenmesse zeichnet herausragende Innovationen mit begehrtem ToyAward aus

Prämierte Spielwaren in sechs Produktkategorien

Vorstellung aller Finalisten auf ToyAward Stand in Halle 3A

Feierlicher Auftakt in den zweiten Tag der Spielwarenmesse: Sechs besonders innovative Produktideen wurden am Messemittwoch mit dem begehrten ToyAward geehrt. Im Segment Baby & Infant belegten die Geomag Magicube Blocks Stacking Safari von Geomagworld den ersten Platz. Buitenspeel/BS Toys entschied mit dem Spiel 3 Shape Memo die Kategorie PreSchool für sich, während das RC Fußball Set - Bundesliga von Carrera Toys das Rennen bei SchoolKids machte. Abfun setzte sich mit dem Moon Acrylic Jigsaw Puzzle im Bereich Teenager & Adults durch. Bei Startup wurde Qubs für die Sound-Box ubitunes ausgezeichnet. Außerdem gewann Plan Creations/PlanToys mit dem Steckspiel Wave Stacker die Kategorie Sustainability.

Die diesjährigen Preisträger wurden von einer 14-köpfigen internationalen Fachjury gekürt. Sie umfasst Expertinnen und Experten aus den Bereichen Handel, Industrie, Marktforschung, Spielzeugsicherheit, Nachhaltigkeit sowie Pädagogik. Die Jurymitglieder bewerteten die eingereichten Neuheiten anhand der Kriterien Originalität, Sicherheit, Spielspaß, Erfolgspotenzial im Handel, Verständlichkeit des Produktkonzepts, Verarbeitung & Qualität. Insgesamt haben die Aussteller 629 Innovationen für den ToyAward der Spielwarenmesse angemeldet. Der Preis zählt zu den wichtigsten Auszeichnungen der Spielwarenbranche und genießt als Gütesiegel weltweites Ansehen im Handel. Alle Finalisten sind während der Spielwarenmesse auf einer eigenen Sonderfläche in Halle 3A zu sehen. Die Sieger im Überblick:

Kategorie Baby & Infant (0-3 Jahre)

Geomag Magicube Blocks Stacking Safari, Geomagworld

Mit magischer Magnetpower begeistert das zehnteilige Set Geomag Magicube Blocks Stacking Safari schon kleinste Konstrukteure. Die magnetischen Bauklötze bestehen aus fünf Würfeln mit bunten Tiermotiven - darunter Elefant, Löwe, Nilpferd, Krokodil und Zebra. Fünf Halbkugeln erhöhen die Schwierigkeit und schulen das Fingerspitzengefühl beim Stapeln. "Ein niedliches, schönes Baby-Spielzeug, das ohne Technologie und Plüsch auskommt", lautet das Urteil der Jurymitglieder.

Kategorie PreSchool (3-6 Jahre)

3 Shape Memo, Buitenspeel/BS Toys

Das innovative Spiel 3 Shape Memo besteht aus griffigen Karten unterschiedlicher Form- und Farbgebung. Legt man jeweils drei ineinander, ergibt sich eine einzigartige Kombination. Alle Karten liegen verdeckt aus, so dass die Spieler noch das Paar zur gelegten Figur finden müssen. Aus simplen 3D-Formen entsteht dadurch eine komplexe Spielidee, welche die Augen-Hand-Koordination sowie strategisches Denken schult. "Damit ist ein großartiges, ganz neuartiges Memoryspiel gelungen, das den Ehrgeiz der Kinder weckt", so die Jurorinnen und Juroren.

Kategorie SchoolKids (6-10 Jahre)

RC Fußball Set - Bundesliga, Carrera Toys

Fußball trifft auf RC-Autos: Mit dem RC Fußball Set - Bundesliga kommt Kicker-Feeling nach Hause. Innerhalb eines aufgebauten Feldes schieben zwei Spieler mit ihren ferngesteuerten Autos einen Miniatur-Fußball ins gegnerische Tor. Jedes Auto kann mit dem Logo des Lieblingsvereins beklebt werden. Die Jury lobt in ihrem Resümee: "Die gelungene Kombination aus Fußball und RC-Rennauto, der attraktive Preis und langanhaltender Spielspaß versprechen den perfekten Familienwettkampf."

Kategorie Teenager & Adults (ab 10 Jahren)

Moon Acrylic Jigsaw Puzzle, Abfun

Das Moon Acrylic Jigsaw Puzzle von Abfun ist eine knifflige Herausforderung für alle Puzzle-Liebhaber. Aus 50 dezenten Acrylteilen entsteht eine atemberaubende Darstellung des Mondes. Einige der Puzzlesteine sind besonders geformt. Unter ihnen befinden sich ein kleiner Stern, ein Teleskop und der Saturn mit seinen charakteristischen Monden. "Das Puzzle ist einzigartig, kreativ und kann nach dem Lösen sogar als Dekoration genutzt werden", würdigt die Expertenjury.

Kategorie Startup

Qubitunes, Qubs

Die runde Sound-Box Qubitunes verwandelt sich mit passenden Figuren in ein interaktives Audio-Abenteuer. Ob eigene Orchester dirigieren oder Zahlen entdecken - die Box fördert spielerisch das Hören und die Kreativität von Kindern. Jede der liebevoll gestalteten Kassetten eröffnet eine neue thematische Welt. "Das vielseitige Lernspielzeug ist einfach erweiterbar und spricht den motorischen und auditiven Lerntyp an", hebt die Jury in ihrem Fazit hervor.

Kategorie Sustainability

Wave Stacker, Plan Creations/PlanToys

Das formschöne Steckspiel Wave Stacker überzeugt mit seiner Farbgebung und einem außergewöhnlichen Wellen-Design. Die spezielle Form verleiht den Klötzen eine gute Griffigkeit, so dass sie perfekt in den Händen von Kleinkindern liegen. Alle Bausteine sind aus einem speziellen Holzgemisch gefertigt und bestehen aus Gummibaumholzspänen, organischen Pigmenten auf Wasserbasis sowie unbedenklichem, formaldehydfreiem Leim. Die Jurymitglieder werten das als "gut ineinandergreifendes Abfallmanagementsystem".