Die Laser-Kino-Serie PX3 von Hisense wurde vom TÜV Rheinland mit dem Zertifikat „Low Blue Light" (wenig blaues Licht) ausgezeichnet

Qingdao, China (ots/PRNewswire)

Hisense, die globale Marke für Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte, gab heute bekannt, dass ihr Laser-Kino der PX3-Serie vom TÜV Rheinland, einem weltweit führenden Anbieter technischer Dienstleistungen, die Low Blue Light (Hardware Solution)-Zertifizierung erhalten hat.

Die Zertifizierung wurde im Rahmen einer Preisverleihung am Hisense-Stand auf der IFA 2024 in Anwesenheit von Dr. Liu Xianrong, leitender Wissenschaftler und geschäftsführender Manager von Hisense Laser Display Co. Ltd., und Herrn Zsolt Pesze, Länderverantwortlicher für Europa bei TÜV Rheinland, überreicht.

Mit dem Preis werden die verbesserten Großbild-Seherlebnisse von Hisense gewürdigt, die durch die führende Low-Blue-Light-Technologie einen hervorragenden Augenschutz gewährleisten, was bei der heutzutage oft langen Bildschirmzeit wichtig ist.

Die Zertifizierungsprüfung des TÜV Rheinland umfasst Spektralanalyse und Farbumfang. Das Spektrum des blauen Lichts von Hisense-Laserprodukten ist bemerkenswert schmal und konzentriert sich auf den Bereich von 459–471 nm. Dadurch wird verhindert, dass das Produkt potenziell schädliches blaues Licht ausstrahlt, was es besonders für Haushalte mit Kindern geeignet macht. Darüber hinaus bieten die ausgezeichneten Lasertechnologien von Hisense einen hohen Farbumfang von bis zu 110 % BT.2020.

Der Schlüssel zur Laser-Display-Technologie von Hisense ist die exklusive, proprietäre digitale Laser-Engine-LPU, die das Ultra-Short-Throw-Objektiv, den DLP-Chipsatz und die KI-Datenverarbeitung nahtlos integriert und so dafür sorgt, dass jedes Bild ein Meisterwerk aus Licht und Farbe ist.

Mit seinem kontinuierlichen Streben nach Spitzenleistungen in der Produktentwicklung möchte Hisense Produkte von höchster Qualität anbieten und gleichzeitig ein besseres Lebensumfeld für Familien schaffen.

Informationen zu Hisense

Hisense ist eine weltweit führende Marke für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik sowie offizieller Partner der UEFA EURO 2024™. Laut Omdia rangiert Hisense auf Platz 2 der verkauften TV-Geräte weltweit und auf Platz 1 beim Absatz von 100-Zoll-TV-Geräten, sowohl 2023 als auch im 1. Quartal 2024. Das Unternehmen hat schnell expandiert, ist in mehr als 160 Ländern tätig und hat sich auf Multimedia-Produkte, Haushaltsgeräte und intelligente IT-Informationen spezialisiert.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2499598/PX3_Series_Laser_Cinema_awarded_Low_Blue_Light__Hardware_Solution.jpg

