ECOVACS Europe GmbH

ECOVACS auf der CES 2025: Innovationskraft und Marktführerschaft im Fokus

Bild-Infos

Download

Las Vegas / Düsseldorf (ots)

ECOVACS, der weltweit führende Anbieter für Haushaltsrobotik, setzt auf der CES 2025 vom 7. bis 10. Januar in Las Vegas neue Maßstäbe. Mit einer Präsenz auf der weltweiten Leitmesse in den USA unterstreicht das Unternehmen seine Position als Branchenführer und Innovationstreiber der Branche. Die CES bietet die ideale Bühne, um die Vision von ECOVACS "Robotics for All" und seine neuesten technologischen Lösungen einem globalen Publikum zu präsentieren.

Am ECOVACS Stand (Venetian Expo, Halls A-D, Stand 52946) erhalten Besucher exklusive Einblicke in die neuesten Entwicklungen des Unternehmens. Die CES dient dabei nicht nur als Schaufenster für technologische Innovationen, sondern auch als Startschuss für die Markteinführung in der DACH-Region: Ab dem ersten Quartal 2025 werden die neuen Produkte von ECOVACS auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz erhältlich sein.

"Die CES 2025 ist für uns eine wichtige Plattform, um die Innovationskraft von ECOVACS zu demonstrieren und unsere Vision einer technologisch optimierten Zukunft zu teilen", erklärt David Cheng Qian, Vice Chairman der ECOVACS Group und CEO von ECOVACS ROBOTICS. "Unsere neuesten Entwicklungen sind Ausdruck unserer Mission, Haushaltsrobotik auf ein neues Level zu heben und dabei die Bedürfnisse unserer Kunden in den Mittelpunkt zu stellen."

Beispiele für Innovation: Die neue Produktlinie von ECOVACS

ECOVACS präsentiert in diesem Jahr eine Vielfalt an Produktneuheiten, die alle Kategorien der Servicerobotik abdecken. Ein besonderes Highlight ist die DEEBOT X8-Serie. Mit neuartiger OZMO ROLLER-Technologie wird die Bodenreinigung noch effektiver und intelligenter.

Im Bereich Gartenrobotik stellt ECOVACS eine erweiterte Produktpalette der GOAT-Serie vor. Die neuen Modelle sind darauf ausgelegt, unterschiedlichste Anforderungen zu erfüllen - von kleinen, verwinkelten Gärten bis hin zu großen Rasenflächen. Dank präziser Navigationstechnologie und gesteigerter Mähleistung bieten diese Geräte flexible und leistungsstarke Lösungen für die Gartenpflege.

Im Bereich der Fensterreinigung zeigt die WINBOT-Serie, wie praktische Innovationen den Alltag erleichtern. Mit neuen Modellen wie dem WINBOT W2 PRO OMNI und dem WINBOT MINI bleibt keine Scheibe schmutzig. Doch das ist erst der Anfang: Auf der CES 2025 gibt ECOVACS einen ersten Vorgeschmack auf weitere Innovationen, die 2025 auf den Markt kommen werden.

ECOVACS lädt ein

ECOVACS freut sich darauf, Fachjournalisten, Technologiebegeisterte und Partner auf der CES 2025 zu begrüßen. Besuchen Sie uns am Stand 52946, um die nächste Generation der Servicerobotik live zu erleben.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite: www.ecovacs.com

Bildmaterial steht hier zum Download zur Verfügung.

Über ECOVACS Robotics

Lange bevor "Smart Home" in Mode kam, war ECOVACS Robotics (ECOVACS) bereits an der Spitze der Innovation im Bereich der Smart Home Robotics und beschreitet neue Wege, mit denen Roboter das Leben in Haus und Garten nachhaltig verändern. In den mehr als 25 Jahren, in denen ECOVACS im Bereich der Servicerobotik tätig ist, hat sich das Unternehmen von einem visionären Startup zu einem globalen Unternehmen mit der Mission "Robotics for All" gewachsen. ECOVACS Produkte werden entwickelt, um die Art und Weise, wie Menschen leben und arbeiten, zu verändern, und werden heute in über 145 Ländern und Regionen auf der ganzen Welt eingesetzt. Unsere Vision ist die Förderung von Robotertechnologien, um ein ganzheitliches Miteinander zwischen Menschen und Robotik im Alltag zu schaffen.