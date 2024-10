SS&C

SS&C verlängert Transferagent-Beziehung mit abrdn

Windsor, Conn. (ots/PRNewswire)

SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC) gab heute bekannt, dass abrdn, die globale Investmentgesellschaft und Vermögensverwalterin, ihre langfristige Transferagentur-Beziehung mit SS&C Global Investor and Distribution Solutions (GIDS) für ihre Fondspalette in Großbritannien, Luxemburg und Singapur verlängert hat.

„Wir freuen uns, unsere langjährige Zusammenarbeit mit SS&C in Großbritannien und Luxemburg fortzusetzen und auf Singapur auszuweiten", sagte Martin Kwiatkowski, Betriebsleiter für Investments von abrdn. „Als führender globaler Vermögensverwalter ist abrdn bestrebt, unseren Kunden die gleiche hochwertige Erfahrung zu bieten, egal wo auf der Welt sie sich befinden oder wie sie sich engagieren wollen."

SS&C erbringt Transferagentur-Dienstleistungen für die OEIC- und Life-Fonds von abrdn. Das Luxemburger Team von SS&C unterstützt abrdn bei Liquiditäts- und SICAV-Fonds (Société d'investissement à Capital Variable). abrdn nutzt SS&C GIDS auch für seine US-Fonds. Der jüngste Vertrag beinhaltet einen verbesserten Service, um den Anlegern der in Luxemburg domizilierten Fonds von abrdn eine bessere Reaktionsfähigkeit zu bieten. SS&C arbeitet mit abrdn zusammen, um die Kundenberichterstattung zu vereinfachen und die AML-Dienste zur Unterstützung der Fondspalette zu verbessern. Darüber hinaus arbeitet SS&C mit abrdn zusammen, um die über digitale Kanäle verfügbaren Dienstleistungen für unser Geschäft in Singapur zu verbessern.

„Wir freuen uns sehr, dass wir unsere langjährige Zusammenarbeit mit abrdn ausbauen und die lokale Fondspalette von abrdn in Singapur unterstützen können", sagt Euan Mcleod, Leiter von SS&C GIDS, APAC. „Diese Erweiterung festigt die starke Partnerschaft, die wir bereits haben, indem wir abrdn und ihren Privat-, Firmen- und institutionellen Kunden einen außergewöhnlichen Service bieten."

Informationen zu abrdn

abrdn ist ein weltweit tätiges Investmentunternehmen, das seinen Kunden hilft, für die Zukunft zu planen, zu sparen und zu investieren. Unser Ziel ist es, unsere Kunden in die Lage zu versetzen, bessere Anleger zu sein. abrdn verwaltet für seine Kunden ein Vermögen von 505,9 Mrd. £ (Stand: 30. Juni 2024).

Informationen zu SS&C Technologies

SS&C ist ein weltweiter Anbieter von Dienstleistungen und Software für die Finanzdienstleistungs- und Gesundheitsbranche. Das 1986 gegründete Unternehmen SS&C hat seinen Hauptsitz in Windsor, Connecticut, und verfügt über Niederlassungen auf der ganzen Welt. Rund 20.000 Finanzdienstleister und Unternehmen des Gesundheitswesens, von den weltweit größten Unternehmen bis hin zu kleinen und mittelständischen Firmen, vertrauen auf SS&C, wenn es um Know-how, Skalierung und Technologie geht.

Zusätzliche Informationen zu SS&C (Nasdaq: SSNC) finden Sie unter www.ssctech.com.

