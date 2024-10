Spielwarenmesse eG

Popkultur trifft auf Wohlbefinden: Inspirierende ToyTrends zur Spielwarenmesse 2025

Zwei neue Trends: Anime & Friends und Healthy Heroes

Neue Position: Zentraler Standort in Eingang Mitte

Nürnberg

Nürnberg wird vom 28. Januar bis zum 1. Februar 2025 wieder zum Zentrum der weltweiten Spielwarenbranche. Gemeinsam mit dem Team der Spielwarenmesse hat das internationale TrendCommittee für das kommende Jahr zwei ToyTrends identifiziert: "Anime & Friends" und "Healthy Heroes". Passende Produktbeispiele inspirieren die Fachbesucherinnen und Fachbesucher in prominenter Lage in Eingang Mitte. Ergänzend liefern die ToyTrend-Vorträge im Toy Business Forum in Halle 3A wertvolle Zusatzinformationen für die Sortimentsplanung.

Faszinierende Anime- und Mangawelt

Die Welt der Anime- und Manga-Charaktere findet sowohl bei Kindern als auch bei allen anderen Altersgruppen Anklang. Die Figuren haben Fan-Status und beeinflussen damit auch die Popkultur sowie verschiedenste Medien wie z. B. TV, Videospiele, Merchandise und natürlich Spielwaren. Der ToyTrend "Anime & Friends" zeigt Produkte sowie Lizenzthemen für Kinder und Teenager aus dem Bereich Anime und Manga. Auch Spielwaren, die im japanischen Kawaii-Stil (Japanisch für süß oder niedlich) gestaltet sind, zählen dazu. Figuren mit ihren charakteristischen großen Augen wie Hello Kitty sind in diesem Genre ebenso zu finden wie eine lächelnde Plüsch-Avocado.

Mit Spiel-Spaß zu besserem Wohlbefinden

Bei dem ToyTrend "Healthy Heroes" werden Kinder ganzheitlich gestärkt. Hier vereinen sich Bewegung, Achtsamkeit und gesunde Ernährung zu einem Erlebnis. Spielerisch das Bewusstsein für körperliche Fitness in Verbindung mit emotionaler, mentaler und sozialer Gesundheit zu wecken, ist das Ziel. Im Mittelpunkt stehen Produkte, die Entspannung, Meditation und körperliche Aktivitäten fördern und dabei für viel Spaß und gute Laune sorgen. Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen sollen gestärkt und das Ausdrücken von Emotionen, Bedürfnissen, aber auch Ängsten gefördert werden. Die Vermittlung einer gesunden Ernährungsweise ist ein weiterer Baustein dieses Trends.

Entdecken und informieren

Die ToyTrends spiegeln nicht nur aktuelle Entwicklungen in der Spielwarenbranche wider, sondern greifen auch globale gesellschaftliche Themen auf. Auf der neu gestalteten aufmerksamkeitsstarken Sonderfläche in Eingang Mitte werden sie mit inspirierenden Produkten auf Themeninseln erlebbar. Das Special lädt zum Entdecken und Ausprobieren ein. Im Toy Business Forum in Halle 3A gibt die Trendexpertin Reyne Rice aus den USA Dienstag und Donnerstag wertvolle Einblicke in die ToyTrends 2025. Unter www.spielwarenmesse.de/toytrends sind alle Informationen zum Thema abrufbar.