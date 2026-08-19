KPT

Le nom du prochain CEO est connu: Peter Hug succédera à Thomas Harnischberg en juin 2027

Berne (ots)

Thomas Harnischberg, CEO de la Caisse-maladie KPT, quittera la conduite opérationnelle à la fin mai 2027, après de nombreuses années de bons et loyaux services, à l'âge ordinaire de la retraite. À l'issue d'un processus de sélection approfondi, le Conseil d'administration a nommé Peter Hug, l'actuel suppléant du CEO, pour lui succéder. Cette décision assure ainsi une transition claire et la bonne continuité de l'entreprise.

Thomas Harnischberg (1962) a rejoint le Comité directeur de la KPT en 2012 en tant que secrétaire général et secrétaire du Conseil d'administration, avant de devenir suppléant du CEO en 2017, puis, en janvier 2022, CEO de la caisse-maladie coopérative. Walter Bosshard, président du Conseil d'administration de la KPT, le salue pour le travail accompli jusqu'à aujourd'hui: "Thomas Harnischberg conduit la KPT avec clairvoyance et habileté. Il restera pleinement concentré sur sa mission jusqu'au passage du flambeau, à l'été 2027. Avec le Comité directeur, il a su poser les bases d'une croissance durable, renforcer la satisfaction de la clientèle et faire avancer la digitalisation. Il jouit d'une grande estime auprès des collaboratrices et des collaborateurs."

Le Conseil d'administration a souhaité régler suffisamment tôt la question de la désignation du prochain CEO, afin de garantir la fiabilité de la planification et d'assurer la bonne continuité des affaires. Peter Hug, suppléant du CEO depuis 2022, reprendra la conduite opérationnelle de la KPT le 1er juin 2027. Membre du Comité directeur depuis 2020, il est responsable du secteur Prestations + Produits. Fort de ses nombreuses années d'expérience à différents postes de conduite, il est au bénéfice d'une expertise solide dans le domaine de l'assurance-maladie et maîtrise parfaitement le cadre politique et réglementaire. Disposant d'un excellent réseau dans le système de santé suisse, il est très apprécié de ses pairs ainsi que des collaboratrices et des collaborateurs. "Peter Hug est un responsable reconnu qui entretient un lien étroit avec la KPT et sa culture. Soutenu par une équipe performante, il assurera la continuité stratégique et opérationnelle et poursuivra le développement ciblé de notre entreprise", déclare Walter Bosshard.

Une fois qu'il aura quitté ses fonctions de CEO, Thomas Harnischberg restera actif au sein de la KPT en tant que consultant pour le Conseil d'administration. Ce dernier prévoit de le proposer à l'assemblée des délégués de la Société Coopérative KPT pour une élection au Conseil d'administration en 2028.

La nomination du nouveau CEO sera définitive après l'approbation de l'Office fédéral de la santé publique et de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers.