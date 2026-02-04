KPT

La KPT e la Lega svizzera contro il cancro siglano una partnership strategica

Bern (ots)

Nel quadro di una collaborazione a lungo termine, le due organizzazioni uniscono le forze per fornire informazioni, promuovere la prevenzione e offrire un valido sostegno alle persone colpite da una malattia oncologica e ai loro familiari. La KPT e la Lega svizzera contro il cancro annunciano la loro collaborazione oggi, in occasione della Giornata mondiale contro il cancro.

Una diagnosi di cancro può sconvolgere la vita di una persona, ma spesso è un duro colpo anche per amici e familiari. In Svizzera il cancro rappresenta la seconda causa di morte, responsabile di circa un quarto dei decessi. Al contempo si stima che nel nostro paese ci siano circa 450 000 "cancer survivor", cioè persone che convivono con una diagnosi di tumore e che hanno superato la fase critica della malattia.

Sensibilizzare per sostenere le competenze in materia di salute

La Lega svizzera contro il cancro e la KPT Cassa malati avviano una partnership strategica pluriennale con l'obiettivo di sensibilizzare maggiormente l'opinione pubblica sul tema delle malattie oncologiche, sottolineando l'importanza della diagnosi precoce e della prevenzione. La partnership getterà basi solide e condivise per poter informare con competenza, offrire una guida concreta e supportare più da vicino le persone malate e i loro familiari.

Nei mesi e negli anni a seguire, la KPT e la Lega svizzera contro il cancro hanno in programma di realizzare insieme progetti comuni, offerte informative e campagne di sensibilizzazione. L'obiettivo è raggiungere persone con alle spalle esperienze e percorsi diversi per rafforzare le competenze della popolazione in materia di salute.

Mirjam Lämmle, CEO della Lega svizzera contro il cancro: "Il cancro colpisce quasi sempre in modo inaspettato - e le sue conseguenze vanno ben oltre l'aspetto strettamente medico. Grazie alla partnership strategica con la KPT potremo informare con competenza un pubblico ancora più ampio, parlare di prevenzione e diagnosi precoce e coinvolgere direttamente le persone malate e i loro familiari".

Thomas Harnischberg, CEO della KPT Cassa malati: "Siamo una cassa malati a struttura cooperativa e sappiamo bene che la nostra responsabilità verso gli assicurati e la società non riguarda solo la copertura dei costi sanitari, ma inizia dall'informazione, dalla diagnosi precoce e dalla prevenzione. Siamo convinti che insieme alla Lega svizzera contro il cancro potremo apportare dei vantaggi concreti in questo contesto".

La KPT è il primo partner strategico della Lega svizzera contro il cancro. Entrambe le organizzazioni vogliono promuovere sistematicamente la prevenzione e la diagnosi precoce, nonché accompagnando i pazienti oncologici durante il loro difficile percorso.