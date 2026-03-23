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digitalONE: TikTok et autres viennent compléter l'écosystème de marketing numérique pour les PME

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Zürich (ots)

Six mois seulement après le grand lancement de la nouvelle génération de digitalONE en septembre 2025, localsearch (Swisscom Directories SA) vient ajouter de nouvelles fonctions à son écosystème de marketing numérique. Nul besoin de préciser que tous les clients et clientes profitent de ces développements, automatiquement et sans majoration de prix.

digitalONE réunit les éléments essentiels de la visibilité numérique dans un système interconnecté, modulaire et intelligent: site web, réseaux sociaux, avis, réservations, modules publicitaires, et désormais également e-commerce. Les PME choisissent les modules dont elles ont besoin, tout en profitant du développement constant de l'ensemble de l'écosystème.

Tom Schläfli, chef de produit digitalONE: "digitalONE n'est pas une solution statique, mais plutôt une plateforme marketing tout-en-un en constante croissance pour les PME. Nous élargissons les fonctions et les canaux en permanence, afin d'offrir automatiquement aux entreprises de plus en plus de prestations de marketing numérique à prix fixe." Au lieu d'outils ponctuels qui changent sans cesse, digitalONE offre une sécurité de planification à long terme: toutes les améliorations et nouvelles fonctions sont comprises dans le prix actuel. Cela réduit la complexité et permet aux PME de rester à la pointe de la technologie sans avoir à débloquer de budgets supplémentaires.

Nouveaux modules et fonctions dans la version de mars

Site web XS:

La nouvelle solution d'entrée de gamme permet aux PME de mettre en ligne un site web moderne, basé sur l'IA, en l'espace de sept jours.

Assistant d'IA et Plattform-Connect:

Le nouvel assistant détecte automatiquement les données manquantes, et guide les PME de manière ciblée pour l'optimisation de leur profil. Plattform-Connect indique également sur quelles plateformes une entreprise est déjà présente.

Publisher TikTok:

Les groupes cibles les plus jeunes recherchent de plus en plus des PME via les réseaux sociaux. digitalONE permet désormais de publier directement des contenus également sur TikTok.

Boutique en ligne intégrée:

Une boutique en ligne à part entière, incluant les moyens de paiement courants et l'automatisation du marketing, fait désormais partie intégrante de l'écosystème.

Stefano Santinelli, CEO de localsearch, analyse les évolutions: "Nous sommes en pleine mutation des valeurs. L'intelligence artificielle transforme l'accès à la clientèle plus rapidement et plus profondément que toutes les évolutions technologiques précédentes. Aujourd'hui, la visibilité détermine la pertinence, tant pour les êtres humains que pour les systèmes d'IA. Ceux qui ne sont ni lisibles ni comparables pour les agents numériques n'existent tout simplement pas. Avec digitalONE, nous mettons à la disposition des PME un écosystème qui élimine les obstacles administratifs et leur permet de rester durablement à un niveau de technologie élevé."

localsearch accompagne les PME depuis la configuration jusqu'à l'optimisation continue. Ainsi, la vitrine numérique est toujours actualisée et performante, sans augmentation de budget.

Vous trouverez de plus amples informations, ainsi que la possibilité de bénéficier d'un conseil gratuit, sur www.digitalone.ch.

À propos de localsearch

localsearch est le partenaire marketing en ligne leader pour les PME et les entreprises individuelles suisses. digitalONE et advertiseONE sont deux solutions performantes de localsearch pour aider les entreprises à renforcer leur compétitivité à l'ère du numérique.

digitalONE est le pack tout-en-un pour un marketing en ligne moderne: il combine visibilité automatisée, présence en ligne professionnelle, site web, boutique en ligne, outil de réservation en ligne, gestion de la réputation et outils de communication avec la clientèle, et propose un accompagnement simple, efficace et personnalisé. Les campagnes publicitaires en ligne basées sur les données sur Google, Meta et d'autres plateformes permettent à advertiseONE d'offrir une portée maximale et des résultats mesurables.

localsearch mise sur la puissance de l'IA: l'intelligence artificielle aide les clientes et clients à créer des contenus, ainsi qu'à automatiser et optimiser leurs mesures de marketing numériques. Les assistants basés sur l'IA permettent aux PME de travailler plus efficacement, de gagner du temps et d'améliorer encore la qualité de leur présence numérique. Pour un marketing en ligne encore plus efficace.

Avec local.ch et search.ch, localsearch exploite et commercialise également les plateformes d'annuaires et de réservation ayant le taux de pénétration le plus fort de Suisse. Le portefeuille de marques comprend également renovero, la plateforme leader pour les artisans en Suisse, Localcities, la plateforme pour les communes et les associations, ainsi que le comparateur de branches Comparatif CH.

localsearch, local.ch, search.ch, renovero, Localcities et Comparatif CH sont des marques de Swisscom Directories SA, une filiale détenue à 100% par Swisscom SA.