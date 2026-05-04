KPT

La KPT affiche un résultat annuel positif et une satisfaction élevée de la clientèle

Bild-Infos

Download

Bern (ots)

La KPT clôture l'exercice 2025 sur un résultat d'entreprise positif de 59 millions de francs, en partie grâce à la bonne performance des placements de capitaux et au résultat actuariel solide. Dans le même temps, l'entreprise progresse dans la digitalisation, la satisfaction de la clientèle et la stabilité financière. La KPT renforce son Conseil d'administration avec l'arrivée de Franziska König.

En 2025, la KPT a poursuivi son développement dans un environnement compliqué. Elle a notamment optimisé l'expérience digitale avec le nouveau portail clients KPTnet, l'app KPT ou encore le site web. La satisfaction de la clientèle a également atteint un nouveau record à l'automne 2025. "Ce succès, nous le devons aux quelque 770 collaboratrices et collaborateurs qui chaque jour s'engagent pour nos plus de 500 000 assurés", se réjouit Thomas Harnischberg, CEO de la KPT.

Un exercice financier couronné de succès

Après la croissance record de 2022/2023, la KPT poursuit sa phase de consolidation et de stabilisation. Les efforts sont concentrés sur l'équilibre entre stabilité financière et croissance à moyen terme. Malgré un léger recul en 2026, le portefeuille de clients dans l'assurance de base, avec 437 000 assurés, reste nettement supérieur au début de la période stratégique.

Sur le plan financier, la KPT peut se réjouir d'une année couronnée de succès. En 2025, la bonne performance des placements de capitaux ainsi que le solide résultat actuariel (ratio combiné de 99.8%) sur l'activité LAMal et LCA ont permis à la caisse-maladie d'afficher un résultat d'entreprise positif de 59 millions de francs au niveau du groupe. Grâce à une nouvelle amélioration de la solvabilité dans le cadre de la LAMal, la KPT peut s'appuyer sur une base fiable en matière de capital et va continuer à constituer des réserves.

Simple, digitale et coopérative

D'ici 2027, la KPT entend devenir la plus simple des caisses-maladie avec un plus en matière de focalisation sur la clientèle. "Nous nous concentrons sur ce dont notre clientèle a vraiment besoin: le meilleur rapport qualité-prix et une expérience client simple", déclare Thomas Harnischberg. En parallèle, la KPT renforce son ancrage en tant que coopérative: "À l'inverse de nombreux concurrents, nous appartenons à nos assurés." C'est pourquoi, à travers le réseau de soutien santé, la KPT accompagne des projets sociaux et s'engage dans des actions de solidarité du domaine de la santé.

Le contexte politique et réglementaire reste compliqué, selon Thomas Harnischberg: "Nous souhaitons un débat objectif et collégial sur l'avenir de notre système de santé, qui aille au-delà du simple prisme des coûts pour privilégier davantage la qualité et les soins." Tous les acteurs sont donc appelés à agir: "Nous ne pourrons faire un pas en avant que si les fournisseurs de prestations, l'industrie pharmaceutique, les caisses-maladie et les assurés unissent leurs forces."

Franziska König rejoint le Conseil d'administration

À l'occasion de l'assemblée des délégués, Franziska König, 53 ans, a été élue au Conseil d'administration de la KPT. Titulaire notamment d'un master en sciences environnementales de l'EPFZ, elle occupe depuis 2021 le poste de Head Health Services au sein du groupe Galenica, coté en bourse. Elle s'y occupe du développement stratégique du portefeuille de services et des coopérations avec les assureurs-maladie. Auparavant, elle a assuré pendant neuf ans différentes fonctions de conduite au sein d'une assurance-maladie helvétique, entre autres comme responsable du développement de l'entreprise et de la gestion des partenariats et des produits. Walter Bosshard, président du Conseil d'administration de la KPT, se réjouit d'accueillir cette nouvelle membre: "Avec Franziska König, c'est une grande experte de la santé qui rejoint la KPT. Sa connaissance du secteur de l'assurance-maladie représente un renfort bienvenu pour soutenir notre ambition de devenir la plus simple des caisses-maladie avec un plus en matière de focalisation sur la clientèle."