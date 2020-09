KPT

Zur Rose und die KPT lancieren gemeinsam den digitalen Medikamenten-Assistenten Medi+

Bern und Frauenfeld (ots)

Der neue Service Medi+ von Zur Rose unterstützt die Patienten bei der Medikamenteneinnahme und dem Medikamentenmanagement. Medi+ vereinfacht den Umgang mit Medikamenten, erhöht die Patientensicherheit und trägt dazu bei, Fehlmedikation und damit verbundene Folgekosten zu vermeiden. Die KPT ist die erste Krankenkasse, die ihren Kundinnen und Kunden einen digitalen Medikamenten-Assistenten anbietet - und zwar kostenlos.

Wer regelmässig Medikamente einnehmen muss, weiss: Den Überblick zu behalten, ist eine Herausforderung. Damit KPT-Kundinnen und -Kunden ihre Medikamente und Einnahmen künftig noch besser im Griff haben, profitieren sie ab sofort kostenlos und rund um die Uhr vom neuen digitalen Medikamenten-Assistenten. Medi+ bietet eine Reihe von praktischen Funktionen, die den Umgang mit Medikamenten erleichtern und sicherer machen.

Medi+ generiert eine persönliche Medikamentenübersicht. Nach Zustimmung der Nutzer werden alle über die KPT abgerechneten Medikamente in der Übersicht dargestellt, weitere Medikamente können über eine Scanfunktion einfach in die Liste integriert werden. Bereits bei Zur Rose bestellte Medikamente und hinterlegte Rezepte vervollständigen die Medikamentenübersicht. Medi+ gewährt den Nutzern so jederzeit eine aktuelle Übersicht über sämtliche einzunehmende Medikamente - zuhause und unterwegs. Die Anwendung ermöglicht es zudem, einen Einnahmeplan mit einer Erinnerungsfunktion zu erstellen. Rezeptpflichtige Medikamente können mit Medi+ einfach, sicher und günstig bei Zur Rose online nachbestellt werden. Die Nutzung der Anwendung ist jedoch nicht an den Medikamentenbezug bei Zur Rose gebunden: Den KPT-Versicherten steht es frei, ihre Medikamente sowohl beim Arzt als auch in einer Apotheke ihrer Wahl zu beziehen.

KPT-CEO Reto Egloff sieht in der digitalen Vernetzung grosses Potenzial: "Mit Medi+ vereinfachen wir unseren Kundinnen und Kunden den Alltag mit Medikamenten - nicht zuletzt dank der einfachen Datenübertragung aus dem Kundenportal KPTnet. Die KPT macht damit einen weiteren wichtigen Schritt in der partnerschaftlichen digitalen Vernetzung im Gesundheitswesen."

Walter Hess, Geschäftsführer von Zur Rose Schweiz, ergänzt: "Mit Medi+ bieten wir den Kunden und Patienten zudem einen Service, der sicher ist und die Medikamentenversorgung nachhaltig verbessert. Damit können wir gemeinsam mit der KPT einen weiteren Beitrag zu einem effizienteren und somit günstigeren Gesundheitssystem leisten."

