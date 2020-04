Shore

Software-Start-up Shore digitalisiert die Klier Hair Group

München (ots)

Shore, der in München ansässige Anbieter einer All-in-One-Software-Lösung speziell für Dienstleister, unterstützt ab sofort die Klier Hair Group, Europas größte Friseurfamilie (Frisör Klier, essanelle, Ihr Friseur, Super Cut, HairExpress und Styleboxx), maßgeblich bei dessen Digitalisierungsprozess. Rund 1.350 Salons des familiengeführten Friseurunternehmens nutzen ab sofort die digitale Termin- und Kundenverwaltung sowie die Personalmanagement-Software von Shore. So verringern sie intern wie extern den Zeitaufwand für administrative Aufgaben, sparen Kosten und schenken den Mitarbeitern gleichzeitig mehr Zeit für die Arbeit mit den Kunden.

Shore bietet der Klier Hair Group unter anderem einen digitalen Kalender mit Terminbuchungsfunktion: Kunden können Buchungen direkt über die Unternehmensseite, Google oder über Social-Media-Plattformen wie Facebook und Instagram vornehmen. Die Termine werden automatisiert in die Kalender der Salons übertragen. Außerdem legt die Software von Shore automatisch eine entsprechende Kundendatei an und verwaltet diese. Auf Wunsch erhalten Kunden zudem individuelle Newsletter und Terminerinnerungen. Darüber hinaus bietet die Software über die Personalfunktion betriebsintern einen digitalisierten und daher immer einsehbaren Schicht-, sowie Urlaubs- und Arbeitszeitenplaner in den betreffenden Klier-Filialen.

Nikbin Rohany, CEO von Shore, zu der Zusammenarbeit mit der Klier Hair Group: "Wir freuen uns, das größte Friseur-Unternehmen Europas von uns und unserem Produkt überzeugt zu haben. 73 Prozent der Deutschen wollen mittlerweile Termine online buchen. Die Software-Lösung von Shore ermöglicht der Klier Hair Group, ihre gesamten Prozesse dahingehend zu optimieren. Das spart den Friseurinnen und Friseuren nicht nur wertvolle Zeit und Geld - auch die Kunden profitieren davon."

Michael Klier, Mitglied der Geschäftsführung der Klier Hair Group dazu: "Die Integration von Shore in unseren Salons verlief reibungslos und unkompliziert. Mit der Software wollen wir die administrativen Prozesse verschlanken, damit unseren Mitarbeitern mehr Zeit für die wertvollen Aufgaben am Kunden bleibt. Unsere Kunden können weiterhin spontan in viele unserer Salons kommen, bekommen aber auch die Möglichkeit, Termine vorab und sogar eigenständig online zu reservieren. Mit Shore gehen wir einen wichtigen Schritt in Richtung mitarbeiter- und kundenfreundlicher Digitalisierung und sorgen somit für die Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit."

Über Shore

Shore bietet eine innovative Software-as-a-Service-Lösung zur digitalen Termin- und Kundenverwaltung speziell für kleine und mittlere Unternehmen im Dienstleistungsbereich - vom Friseur über Kosmetikstudios bis hin zu Unternehmen im Bereich Gesundheit, Fitness oder Gastronomie. Die All-in-one-Software digitalisiert und optimiert Prozesse, spart Zeit und Geld und erhöht die Kundenzufriedenheit. Das bestehende Angebot von Shore umfasst bisher unter anderem Online-Kalender mit Terminbuchungs- und Erinnerungs-Funktion, inklusive Buchungen direkt über Google, eine Kundenmanagement-Software, Schichtplaner sowie Marketing-Tools wie Newsletter- und Anzeigen-Funktionen. Außerdem wird den Kunden ein eigenes mobiles iPad-Kassensystem zur Verfügung gestellt. Shore wurde 2012 gegründet und zählt aktuell rund 70 Mitarbeiter, die im Headquarter in München sowie an den weiteren Standorten Los Angeles und Zürich sitzen. Die Lösung von Shore ist bereits in 68 Ländern verfügbar. Weitere Infos unter https://www.shore.com/de/ .

Über die Klier Hair Group

Die Klier Hair Group GmbH ist Europas größtes Filialunternehmen in der Friseurbranche und beschäftigt alleine in Deutschland nahezu 10.000 Mitarbeiter in mehr als 1.400 Salons (Frisör Klier, essanelle Ihr Friseur, Super Cut, HairExpress und Styleboxx) und Shops. Pro Tag werden hier mehr als 50.000 Kunden verschönert. Ergänzt wird das Angebot durch einen Webshop und eine eigene Logistiksparte. Das Unternehmen mit Sitz in Wolfsburg ist in der dritten Generation inhabergeführt und mit weitem Abstand Deutschlands größter Ausbilder im Friseurhandwerk.

