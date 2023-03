Universität St. Gallen

Die Heiratsstrafe schreckt viele von der Eheschliessung ab

Bild-Infos

Download

Sehr geehrte Medienschaffende

Diese Woche endet die Vernehmlassung für den Gesetzesentwurf des Bundesrates zur Individualbesteuerung. Dieser will künftig auch in Ehe oder eingetragener Partnerschaft lebende Personen separat besteuern. So soll die aktuell häufig herrschende steuerliche Benachteiligung von Ehepaaren behoben werden. Wie gross die Effekte dieser sogenannten «Heiratsstrafe» auf die Eheschliessungen in der Schweiz tatsächlich sind, hat Nadia Myohl vom Schweizerischen Institut für Empirische Wirtschaftsforschung (SEW-HSG) nun erstmalig untersucht.

Die Gesamtstudie steht hier zum Download zur Verfügung.

Für Hintergrundgespräche und Interviews steht Frau Myohl gerne zur Verfügung.

Kontakt:

Nadia Myohl, Schweizerisches Institut für Empirische Wirtschaftsforschung (SEW-HSG)

+41 71 224 23 00, nadia.myohl@unisg.ch

Mit besten Grüssen Ihre HSG-Kommunikation Universität St.Gallen (HSG) Kommunikation Dufourstrasse 48 CH-9000 St.Gallen Tel.: +41 71 224 22 25 kommunikation@unisg.ch www.unisg.ch www.linkedin.com/school/university-of-st-gallen www.twitter.com/HSGStGallen www.youtube.com/HSGUniStGallen www.facebook.com/HSGUniStGallen/ www.instagram.com/unistgallen/ HSG Focus – Das Unimagazin für Tablets und Smartphones: www.hsgfocus.unisg.ch ------------------- Newsletter abbestellen, E-Mail-Adresse ändern per E-Mail an kommunikation@unisg.ch Datenschutzhinweis: Ihre Mail-Adressen werden ausschliesslich zum Versand dieses Newsletters verwendet und keinen Drittpersonen zur Verfügung gestellt.