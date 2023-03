Universität St. Gallen

Mental Health Apps: Was taugen die digitalen Therapeuten?

Laut der Weltgesundheitsorganisation WHO sind Fälle von Angststörungen und Depressionen in den letzten Jahren weltweit stark angestiegen. Betroffene müssen wegen Kapazitätsengpässen bei Therapieplätzen häufig lange Wartezeiten in Kauf nehmen. Hier könnten digitale Therapeuten in Form von Mental-Health-Apps Unterstützung bieten. Aber nicht alle dieser Apps halten, was sie versprechen. Prof. Dr. Tobias Kowatsch erläutert im Videobeitrag, welche digitalen Therapeuten vertrauenswürdig sind und wann solche Apps gemäss seiner Forschung am wirksamsten sind.

Tobias Kowatsch forscht und arbeitet für das Institute for Implementation Science in Health Care an der Universität Zürich, die School of Medicine an der Universität St.Gallen und das Department of Management, Technology, and Economics an der ETH Zürich. Für Hintergrundgespräche und Interviews steht Professor Kowatsch gerne zur Verfügung.

Prof. Dr. Tobias Kowatsch, School of Medicine (Med-HSG)

