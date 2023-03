QualiTru Sampling System

QUALITRU SAMPLING SYSTEMS FÜHRT NEUES TRUSTREAM7 SEPTUM EU ALS BEITRAG ZUR VERBESSERUNG DER LEBENSMITTELSICHERHEIT UND -QUALITÄT EIN

Oakdale, Minnesota, 8. März 2023 (ots/PRNewswire)

-- Neues Produkt zur aseptischen Probenahme jetzt in Europa erhältlich --

QualiTru Sampling Systems (ehemals als QMI bekannt), führend in der Wissenschaft von aseptischen und repräsentativen Probenahmegeräten für die Lebensmittel- und Milchindustrie, gab die Einführung des neuen TruStream7 Septum EU bekannt, das speziell dazu entwickelt wurde, Unternehmen der Milch- und Flüssignahrungsverarbeitung in Europa behilflich zu sein.

Die hochmoderne Scheidewand, die es ermöglicht, einzelne Proben aus sieben verschiedenen Kanälen zu entnehmen, reduziert das Risiko der Einschleppung von verunreinigenden Substanzen während des Probenahmeprozesses drastisch, ist EC1935/2004-konform und wird bis zu 87 °C eingestuft. Sie ist außerdem sicher für den Kontakt mit Lebensmitteln gemäß den Standards der U.S. Food and Drug Administration (FDA), der Lebensmittelüberwachungs- und Arzneimittelbehörde der Vereinigten Staaten, und frei von BPA, Phthalaten und Latex.

Die TruStream7 Septum EU ermöglicht es Milch- und Flüssignahrungsverarbeitern und Milchbauern, Lebensmittelsicherheit und Qualitätsprozesse zu verbessern, indem sie einfach und kosteneffizient eine aseptische Inline-Prozessüberwachung durchführen. Die aseptische Inline-Prozessüberwachung, die Teil der Systemhygieneüberwachung ist, ermöglicht proaktive Probenahme- und Testprotokolle und kann die Lebensmittelqualität und -sicherheit durch frühzeitige Identifizierung und Minderung mikrobieller Risiken im Prozess verbessern. QualiTru ist stolz darauf, seine Probenahmeprodukte mit einem Netzwerk von globalen Partnern anzubieten, die einen Service vor Ort und lokale Bestände anbieten können.

„Die Probenahme von Fertigerzeugnissen bietet einen globalen Überblick über die Produktion, ist jedoch für die Ursachenanalyse im Falle einer Abweichung von sehr begrenztem Interesse. Hier ist eine Inline-Probenahme erforderlich, um die Abweichung an ihrer Quelle zu verfolgen. Da man in einen oft geschlossenen Prozess eingreifen muss, ist es von entscheidender Bedeutung, eine aseptische Probenahme durchzuführen, um sowohl die Werksprobe für die weitere Analyse als auch den Produktionsprozess zu schützen. Nicht alle verfügbaren Lösungen sind zweckmäßig. Wählen Sie mit Bedacht, wie Sie vorgehen wollen", so Dr. François Bourdichon, Mikrobiologe für Lebensmittelsicherheit und Vorsitzender des Ständigen Ausschusses für mikrobiologische Hygiene der International Dairy Federation.

Informationen zu QualiTru Sampling Systems

Seit 1983 ist QualiTru wegweisend in der Wissenschaft der aseptischen und repräsentativen Probenahme. QualitTru ist bekannt für sein Fachwissen und sein Engagement bei der Förderung des Bewusstseins für die aseptische Probenahme als entscheidendes Mittel zur Gewährleistung der Gesundheit der Verbraucher und der Lebensmittelsicherheit. Die innovativen Probenahmetechnologien von QualiTru werden in über 30 Ländern weltweit eingesetzt, um die Molkerei- und Flüssignahrungsmittelindustrie bei der Herstellung sicherer, hochwertiger Produkte zu unterstützen.

