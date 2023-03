Universität St. Gallen

Einladung zum START Summit 2023: «Reaching for Resilience»

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

Sehr geehrte Medienschaffende

Das Motto des diesjährigen START Summit am 23. und 24. März 2023 lautet «Reaching for Resilience». Erwartet werden 5000 Teilnehmende, darunter über 800 Gründerinnen und Gründer und 150 Referentinnen und Referenten, die ihre Erfahrungen teilen. Aber auch Stars wie der deutsche Fussballprofi Mario Götze nehmen teil.

Die Welt ist im Wandel und auch das Startup-Ökosystem bleibt dabei nicht verschont. Während den beiden Konferenztagen geben erfolgreiche Gründer:innen, Investor:innen und Visionär:innen Einblicke in Schlüsseltechnologien des 21. Jahrhunderts und schildern, weshalb «Resilienz» in ihren Startup-Geschichten eine so grosse Rolle spielte.

Das detaillierte Konferenzprogramm sowie eine Übersicht aller Gäste finden Sie online unter: www.startsummit.ch/programs-2023 und www.startsummit.ch/speakers-2023

Medienschaffende sind herzlich eingeladen. Um eine kurze Anmeldung wird gebeten.

Medienakkreditierung: pages.startsummit.ch/media-ticket s

Am Vorabend des START Summits, 22. März, 18.30 Uhr, findet ausserdem ein Presseempfang im Rathaus (Poststrasse 28, 9001 St.Gallen) statt. Die Pressekonferenz folgt am 23. März, 12.30 Uhr, am SQUARE (Guisanstrasse 20, 9010 St.Gallen).

Weitere Informationen können Sie der Medienmitteilung im Anhang entnehmen.

Kontakt für weitere Informationen:

Nina Redlich, Head of Public Relations

ninamarie.redlich@startglobal.org

Bild: START Summit

Mit besten Grüssen Ihre HSG-Kommunikation Universität St.Gallen (HSG) Kommunikation Dufourstrasse 48 CH-9000 St.Gallen Tel.: +41 71 224 22 25 kommunikation@unisg.ch www.unisg.ch www.linkedin.com/school/university-of-st-gallen www.twitter.com/HSGStGallen www.youtube.com/HSGUniStGallen www.facebook.com/HSGUniStGallen/ www.instagram.com/unistgallen/ HSG Focus – Das Unimagazin für Tablets und Smartphones: www.hsgfocus.unisg.ch ------------------- Newsletter abbestellen, E-Mail-Adresse ändern per E-Mail an kommunikation@unisg.ch Datenschutzhinweis: Ihre Mail-Adressen werden ausschliesslich zum Versand dieses Newsletters verwendet und keinen Drittpersonen zur Verfügung gestellt.