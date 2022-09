«Entscheiden» in HSG Focus – Die neuste Ausgabe des digitalen Unimagazins

Universität St. Gallen

Was heisst es, gut zu entscheiden? Wie kommen wir in Alltag, Arbeitsleben, in Wirtschaft, Recht, Politik und Gesellschaft zu besseren, ausgewogenen Entscheidungen – gerade auch unter Zeitdruck? Das Dossier unseres digitalen Unimagazins HSG Focus befasst sich mit verschiedenen Facetten des Entscheidens. Heute ist die neue Ausgabe erschienen.

Einige Themen des Dossiers zur Auswahl:

Im Campus-Teil des Magazins erfahren Sie Wissenswertes über die Universität St.Gallen: Wir stellen Irina Kopatz vor, die neue Präsidentin der Student Union ( Portrait). Unsere Kolumnistin Prof. Dr. Johanna Gollnhofer setzt sich mit nachhaltigem Konsum und der Frage auseinander: Zugreifen oder verzichten ( HSG Focus Kolumne)? Rechtswissenschaftler Prof. Dr. Bruno Mascello berichtet über den Swiss Legal Benchmarking Report und erklärt, warum Anwält:innen auch gute Manager:innen sein müssen. Kliniken und Spitäler als ästhetische Orte für Genesende – dafür plädiert die HSG-Soziologin und Trendforscherin Dr. Monika Kritzmöller. In ihrer Forschungsdiagnose « Healing Architecture» weist die HSG-Dozentin nach, wie sich die Gestaltung von Patientenzimmern auf die Heilung und Genesung auswirkt.

Das gesamte digitale Unimagazin als Web-App finden Sie hier: www.hsgfocus.ch

HSG Focus erscheint vier Mal pro Jahr und enthält nebst Video-, Audio- und Text-Beiträgen zum jeweiligen Dossier-Thema auch Neues und Hintergründiges zum Uni-Leben, aus der Forschung sowie von unseren ehemaligen Studierenden. Im Anhang finden Sie das Cover der aktuellen Ausgabe, wie immer ausgedacht und gezeichnet von der St.Galler Karikaturistin Corinne Bromundt.

