EMQ Technologies Co., Ltd.

EMQ wird neuester Foundational Sponsor von OASIS Open, fördert offene IoT-Standards

Hangzhou, China, 9. März 2022 (ots/PRNewswire)

OASIS Open, das internationale Konsortium für Open Source und Standards, hat heute bekanntgegeben, dass EMQ, ein Anbieter von Open-Source-Software für die Dateninfrastruktur des Internets der Dinge, sein neuester Foundational Sponsor ist. EMQ schließt sich damit IBM an, einem weiteren Foundational Sponsor, und unterstützt so die Mission von OASIS auf höchstem Niveau.

EMQ, der führende Anbieter von Open-Source-Software für das Internet der Dinge (IoT), trat OASIS im Jahr 2020 bei, um den OASIS-Standard für das Message Queuing Telemetry Transport (MQTT)-Protokoll, das am häufigsten verwendete Messaging-Protokoll für das Internet der Dinge, weiter voran zu bringen. Die Unterstützung von EMQ ist entscheidend, um die Entwicklung und Annahme offener Standards zu fördern, und trägt dazu bei, dass OASIS seinen Auftrag erfüllen kann. Weitere Informationen über die Entwicklung der MQTT-Spezifikationen und des IoT-Messagings sowie über die Arbeit von EMQ daran finden Sie in diesem Blogbeitrag auf der Webseite von EMQ.

„Wir freuen uns sehr, EMQ als Foundational Sponsor begrüßen zu dürfen", sagte der Executive Director von OASIS Open Guy Martin. „Seitdem EMQ OASIS beigetreten ist, ist das Unternehmen führend in der Spitzenforschung mit MQTT over QUIC und strebt mit dem MQTT Technical Committee eine Standardisierung an. Wir schätzen die großzügige Unterstützung von EMQ. Damit verdeutlichen das Unternehmen, dass es sich für MQTT und die Weiterentwicklung offener Standards engagiert, und wir sind beeindruckt von seinen Beiträgen zu Open Source und der IoT-Industrie insgesamt."

EMQ ist ein Pionier und führender Anbieter von IoT-Dateninfrastruktursoftware und arbeitet seit 2013 an einem quelloffenen, verteilten MQTT-Broker, der mit den Spezifikationen MQTT 3.1 und 3.1.1 kompatibel ist. Als MQTT im Jahr 2016 ein offener OASIS-Standard wurde, beteiligte sich EMQ aktiv an der Entwicklung und der Diskussion der MQTT 5.0-Spezifikation. Im Jahr 2020 veröffentlichte EMQ EMQX, den weltweit ersten MQTT 5.0-Server, der die neueste Spezifikation vollständig implementiert.

„Wir freuen uns, ein Foundational Sponsor von OASIS zu sein und am MQTT TC teilzunehmen. Wir hoffen, dass die Innovationen, die EMQ für den MQTT-Server entwickelt hat, einschließlich MQTT over QUIC und MQTT Streaming, in Zukunft Teil der offenen MQTT-Standards werden. Wir freuen uns auf eine enge Zusammenarbeit mit OASIS, um die Anwendung von MQTT in der IoT-Industrie und in Szenarien voranzutreiben, um zukunftssichere IoT-Lösungen und die digitale Transformation von Unternehmen weiter zu fördern", sagte Feng Lee, CEO von EMQ.

Informationen zu EMQ

https://www.emqx.com/

EMQ ist ein Open-Source-Anbieter von IoT-Dateninfrastruktursoftware. Das Unternehmen entwickelt die weltweit führende Cloud-native MQTT-basierte IoT-Messaging-Plattform und Streaming-Datenbank, die eine Cloud-native Komplettlösung für die Verbindung, Bewegung, Verarbeitung und Analyse von IoT-Echtzeitdaten vom Edge über die Cloud bis zur Multi-Cloud bietet.

Das Vorzeigeprodukt EMQX wird von mehr als 10.000 Unternehmensanwendern aus über 50 Ländern genutzt und verbindet mehr als 100 Millionen IoT-Geräte weltweit. EMQ genießt das Vertrauen von über 300 Kunden in geschäftskritischen Produktionsumgebungen und unterstützt zukunftssichere IoT-Lösungen und die digitale Transformation von Unternehmen.

Informationen über OASIS Open

https://www.oasis-open.org/

OASIS ist eine der angesehensten gemeinnützigen Open-Source- und Open-Standards-Organisationen der Welt. Sie fördert die faire und transparente Entwicklung von Open-Source-Software und -Standards durch die weltweite Zusammenarbeit und die Kraft der Gemeinschaft. OASIS ist zuständig für weltweite Standards in den Bereichen IoT, Cybersicherheit, Blockchain, Datenschutz, Kryptografie, Cloud Computing, urbane Mobilität, Notfallmanagement und andere Inhaltstechnologien. Viele Standards von OASIS werden später von rechtlichen Gremien ratifiziert und in internationalen Richtlinien und im öffentlichen Beschaffungswesen berücksichtigt.